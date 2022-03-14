Минпромторг предложил отвязать цены на металлопродукцию от курса доллара

На прошлой неделе Минпромторг подготовил проект постановления правительства о соглашениях по стабилизации цен на некоторые виды строительных материалов и металлопродукции в условиях высокой волатильности курса рубля по отношению к иностранным валютам. Согласно документу, ведомству до конца 2022 г. могут разрешить заключить такие соглашения с производителями и поставщиками строительных материалов, металлопродукции и сырья, необходимого для их производства, а также с продавцами этих товаров и сырья для них. В паспорте проекта сказано, что в сферу регулирования войдут арматура, стройматериалы и металлопрокат.