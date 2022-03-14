Минпромторг предложил отвязать цены на металлопродукцию от курса доллара
Минпромторг РФ предлагает временно отвязать цены на металлургическую продукцию и сырье от курса доллара, установив на отдельные товары максимально возможные цены на внутреннем рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В министерстве отметили, что изменения в структуре мирового спроса на энергоносители, сырье и металлы зачастую приводят к резкому повышению цен. Так, цены на сырьевые материалы остаются на высоком уровне, растет цена на лом черных металлов, а стоимость алюминиевой и медной продукции подвержена влиянию колебаний курса рубля.
«В таких условиях необходимо обеспечить бесперебойное функционирование промышленности, отвязав цены на металлургическую продукцию и сырьевые материалы от курса доллара. Для этого Минпромторг РФ предлагает временно установить максимально допустимые цены на отдельные виды минерально-сырьевых ресурсов на внутреннем рынке», — заявили в министерстве.
Ожидается, что эта мера поможет избежать ажиотажного роста цен на это сырье и конечную продукцию в России, а также сохранить темпы реализации инвестпроектов и объектов федерального и регионального значения.
На прошлой неделе Минпромторг подготовил проект постановления правительства о соглашениях по стабилизации цен на некоторые виды строительных материалов и металлопродукции в условиях высокой волатильности курса рубля по отношению к иностранным валютам. Согласно документу, ведомству до конца 2022 г. могут разрешить заключить такие соглашения с производителями и поставщиками строительных материалов, металлопродукции и сырья, необходимого для их производства, а также с продавцами этих товаров и сырья для них. В паспорте проекта сказано, что в сферу регулирования войдут арматура, стройматериалы и металлопрокат.
В конце 2020 г. аналогичные соглашения о стабилизации цен подписывались с ритейлерами в отношении сахара и подсолнечного масла российского производства. В них устанавливались предельные оптовые и розничные цены на эти товары. Изначально соглашения были заключены до 1 апреля 2021 г., однако впоследствии были продлены: по сахару — до 1 июня, для масла — до 1 октября того же года.