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Экономика

Минпромторг предложил отвязать цены на металлопродукцию от курса доллара

Ведомости

Минпромторг РФ предлагает временно отвязать цены на металлургическую продукцию и сырье от курса доллара, установив на отдельные товары максимально возможные цены на внутреннем рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отметили, что изменения в структуре мирового спроса на энергоносители, сырье и металлы зачастую приводят к резкому повышению цен. Так, цены на сырьевые материалы остаются на высоком уровне, растет цена на лом черных металлов, а стоимость алюминиевой и медной продукции подвержена влиянию колебаний курса рубля.

«В таких условиях необходимо обеспечить бесперебойное функционирование промышленности, отвязав цены на металлургическую продукцию и сырьевые материалы от курса доллара. Для этого Минпромторг РФ предлагает временно установить максимально допустимые цены на отдельные виды минерально-сырьевых ресурсов на внутреннем рынке», — заявили в министерстве.

Ожидается, что эта мера поможет избежать ажиотажного роста цен на это сырье и конечную продукцию в России, а также сохранить темпы реализации инвестпроектов и объектов федерального и регионального значения.

На прошлой неделе Минпромторг подготовил проект постановления правительства о соглашениях по стабилизации цен на некоторые виды строительных материалов и металлопродукции в условиях высокой волатильности курса рубля по отношению к иностранным валютам. Согласно документу, ведомству до конца 2022 г. могут разрешить заключить такие соглашения с производителями и поставщиками строительных материалов, металлопродукции и сырья, необходимого для их производства, а также с продавцами этих товаров и сырья для них. В паспорте проекта сказано, что в сферу регулирования войдут арматура, стройматериалы и металлопрокат.

В конце 2020 г. аналогичные соглашения о стабилизации цен подписывались с ритейлерами в отношении сахара и подсолнечного масла российского производства. В них устанавливались предельные оптовые и розничные цены на эти товары. Изначально соглашения были заключены до 1 апреля 2021 г., однако впоследствии были продлены: по сахару — до 1 июня, для масла — до 1 октября того же года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных