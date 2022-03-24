ВТО перестанет рассматривать заявку Белоруссии на вступление в организацию
Группа стран — членов Всемирной торговой организации (ВТО) выпустила заявление, в котором сообщила о приостановке рассмотрения заявки Белоруссии на присоединение к организации. Заявление подписали делегации 14 членов ВТО: Албания, Австралия, Канада, Евросоюз, Исландия, Япония, Южная Корея, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Украина, Великобритания и США.
«Мы пришли к выводу, что Белоруссия не подходит для членства в ВТО. В дальнейшем мы не будем рассматривать ее заявление о присоединении к организации», — говорится в сообщении. Такой шаг подписанты связали с решением Белоруссии поддержать российскую военную операцию на Украине, которое они назвали «несовместимой с ценностями и принципами ВТО».
Белоруссия подала заявку на присоединение к Генеральному соглашению по тарифам и торговле, на смену которому спустя два года пришла ВТО, еще в 1993 г. Работа по вступлению в организацию заметно активизировалась лишь в 2016-м, после вступления страны в Евразийский экономический союз. Белорусский МИД ранее заявлял, что страна может вступить в ВТО в конце 2020 — начале 2021 г. Переговоры о присоединении Белоруссии к ВТО были временно приостановлены после президентских выборов в республике в августе 2020 г., когда западные страны обвинили президента страны Александра Лукашенко в фальсификации результатов и подавлении оппозиционного движения.
15 марта послы стран Евросоюза согласовали совместное заявление в адрес ВТО, в котором выступили против принятия в организацию Белоруссии и за лишение России режима наибольшего благоприятствования в торговле. США, ЕС, Канада и Япония также лишили России этого статуса.
В настоящее время ВТО объединяет 164 государства, на которых приходится 98% мировой торговли. Каждый из членов организации должен предоставлять другим режим наибольшего благоприятствования в торговле.