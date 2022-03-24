ВТО перестанет рассматривать заявку Белоруссии на вступление в организацию

Белоруссия подала заявку на присоединение к Генеральному соглашению по тарифам и торговле, на смену которому спустя два года пришла ВТО, еще в 1993 г. Работа по вступлению в организацию заметно активизировалась лишь в 2016-м, после вступления страны в Евразийский экономический союз. Белорусский МИД ранее заявлял, что страна может вступить в ВТО в конце 2020 — начале 2021 г. Переговоры о присоединении Белоруссии к ВТО были временно приостановлены после президентских выборов в республике в августе 2020 г., когда западные страны обвинили президента страны Александра Лукашенко в фальсификации результатов и подавлении оппозиционного движения.