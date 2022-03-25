В МИДе заявили о контрпродуктивности выхода России из ВТО
Выход России из Всемирной торговой организации (ВТО) будет контрпродуктивным, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
«Я уверен, что выход из ВТО контрпродуктивен. Он не принесет никаких дивидендов нашей экономике. Полноправное членство в ВТО позволяет нам участвовать в разработке и совершенствовании правил глобальной торговли, продвигать национальные приоритеты в торгово-экономической сфере», — сказал Биричевский (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, после выхода России из организации таможенный тариф Евразийского экономического союза (ЕАЭС) снизится и будет соответствовать обязательствам Казахстана в ВТО, уровень которых ниже российских. «В итоге Россия будет обязана и далее соблюдать правила этой организации, являясь членом Евразийского союза, однако не сможет пользоваться ее преимуществом», — добавил Бирический.
21 марта депутаты от фракции «Справедлива Россия — За правду» внесли в Госдуму проект федерального закона о выходе России из ВТО. По словам политиков, такая меры необходима для защиты национальных интересов России в ответ на принимаемые в ее отношении санкции. Документ предполагает, что прекращение членства России в ВТО освобождает страну от выполнения взятых в рамках организации обязательств.
Россия подписала протокол о вступлении в ВТО в апреле 1994 г., а присоединилась к ней в августе 2012 г. Авторы законопроекта утверждают, что с тех пор Россия фактически была лишена статуса «наиболее благоприятствуемой нации» со стороны многих стран — членов ВТО после того, как последние ввели против нее секторальные санкции.
14 марта послы стран ЕС согласовали совместное заявление в адрес ВТО против особого статуса России и принятия в организацию Белоруссии. После этого организация по требованию Брюсселя приостановила рассмотрение тяжбы Евросоюза с Москвой по вопросу о госзакупках. Речь идет о жалобе на российскую политику импортозамещения, которая, как считают в Евросоюзе, ставит европейские компании в России в невыгодное положение по сравнению с остальными участниками закупок.