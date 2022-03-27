Байден планирует ввести налог в размере 20% для богатых американцев

Новые платежи представляют собой «предоплату налоговых обязательств, которые домохозяйства должны будут заплатить, когда позже осознают свою прибыль», говорится в статье. Мера позволит устранить «неэффективное укрытие доходов на десятилетия или поколения», отмечает Белый дом. Ожидается, что налог сократит дефицит на $360 млрд в течение следующего десятилетия.