Байден планирует ввести налог в размере 20% для богатых американцев
Белый дом сообщил о предложении президента США Джо Байдена ввести новый «минимальный подоходный налог для миллиардеров», который установит налоговую ставку в размере 20% для домохозяйств со стоимостью активов $100 млн и выше. Предложение будет обнародовано в понедельник, сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.
«Минимальный подоходный налог для миллиардеров гарантирует, что самые богатые американцы будут платить налог по ставке не менее 20% от своего полного дохода, включая нереализованную прибыль», — передает телеканал сообщение Белого дома.
Новые платежи представляют собой «предоплату налоговых обязательств, которые домохозяйства должны будут заплатить, когда позже осознают свою прибыль», говорится в статье. Мера позволит устранить «неэффективное укрытие доходов на десятилетия или поколения», отмечает Белый дом. Ожидается, что налог сократит дефицит на $360 млрд в течение следующего десятилетия.
Введение налогообложения богатых американцев с целью решения проблемы экономического неравенства широко обсуждалось во время выборов 2020 г., особенно среди прогрессивных демократов, добавляет CNN.