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Экономика

Байден планирует ввести налог в размере 20% для богатых американцев

Ведомости

Белый дом сообщил о предложении президента США Джо Байдена ввести новый «минимальный подоходный налог для миллиардеров», который установит налоговую ставку в размере 20% для домохозяйств со стоимостью активов $100 млн и выше. Предложение будет обнародовано в понедельник, сообщает CNN со ссылкой на Белый дом. 

«Минимальный подоходный налог для миллиардеров гарантирует, что самые богатые американцы будут платить налог по ставке не менее 20% от своего полного дохода, включая нереализованную прибыль», — передает телеканал сообщение Белого дома.

Новые платежи представляют собой «предоплату налоговых обязательств, которые домохозяйства должны будут заплатить, когда позже осознают свою прибыль», говорится в статье. Мера позволит устранить «неэффективное укрытие доходов на десятилетия или поколения», отмечает Белый дом. Ожидается, что налог сократит дефицит на $360 млрд в течение следующего десятилетия.

Введение налогообложения богатых американцев с целью решения проблемы экономического неравенства широко обсуждалось во время выборов 2020 г., особенно среди прогрессивных демократов, добавляет CNN.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных