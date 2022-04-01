Российские переработчики попросили ограничить экспорт рыбы
Переработчики рыбы попросили правительство ограничить экспорт биоресурсов из России, чтобы обеспечить внутренний рынок. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Рыбного союза (объединяет переработчиков, включая ГК «Агама», «Меридиан», «Русское море»), подготовленные к совещанию у вице-премьера Виктории Абрамченко, которое запланировано на 1 апреля.
Речь идет в первую очередь о наиболее востребованных и доступных видах рыбы — например, сельди, скумбрии, минтае, горбуше, треске, заявил председатель Рыбного союза Александр Панин.
Он добавил, что конкретный механизм контроля (квоты или пошлины) предостоит установить регулятору, но основная задача — не допустить снижения предложения рыбы на внутреннем рынке, а вместе с ним и резкого роста цен.
Рыбный союз оценил объем потребления рыбы в России в 2021 г. в 2,9 млн тонн при вылове 5 млн тонн. По данным Росрыболовства, в январе-феврале 2022 г. общий объем вылова водных биоресурсов в России составил 768 500 тонн, что на 2,2 % больше уровня 2021 г. Экспорт в январе вырос на 19,5% год к году, до 96 300 тонн, в денежном выражении экспорт за этот месяц составил $295,2 млн (на 65,1% больше аналогичного периода прошлого года).
Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников заявили, что Рыбный союз по сути предлагает субсидировать за счет рыбопромышленников предприятия, которые традиционно работали на импортном сырье. Президент ассоциации Герман Зверев отметил, что сейчас более 75% российского рынка готовой рыбной продукции обеспечивают компании, одновременно добывающие и перерабатывающие ресурсы.
Оптовые цены на рыбу в РФ зависят в том числе от стоимости ресурса на мировых рынках и валютных курсов, сказал в беседе с «Коммерсантом» управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов. После девальвации рубля в конце февраля стоимость минтая на базисе FOB Владивосток увеличилась до 105 000 руб. за тонну, но недавнее укрепление курса не привело к снижению цен, добавил он.
«Возможно, экспортеры из-за требований по обязательной продаже валютной выручки считают текущий курс доллара искусственно заниженным, поэтому не стремятся расставаться с востребованной на внешнем рынке рыбой», — считает Ефремов.