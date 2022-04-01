Российские переработчики попросили ограничить экспорт рыбы

Рыбный союз оценил объем потребления рыбы в России в 2021 г. в 2,9 млн тонн при вылове 5 млн тонн. По данным Росрыболовства, в январе-феврале 2022 г. общий объем вылова водных биоресурсов в России составил 768 500 тонн, что на 2,2 % больше уровня 2021 г. Экспорт в январе вырос на 19,5% год к году, до 96 300 тонн, в денежном выражении экспорт за этот месяц составил $295,2 млн (на 65,1% больше аналогичного периода прошлого года).