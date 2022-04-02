Литва полностью отказалась от импорта газа из России

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли. Новая схема оплаты предполагает открытие покупателями рублевого счета в российском банке для оплаты поставок с 1 апреля. Согласно документу, страны-покупатели из списка недружественных должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет компании-поставщика.