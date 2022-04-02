Литва полностью отказалась от импорта газа из России
Литва с апреля не импортирует природный газ из России, требование об оплате за поставки сырья в рублях больше не актуально, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства энергетики страны.
«Газотранспортная система Литвы с начала текущего месяца действует без импортируемого из России газа», — говорится в сообщении ведомства.
По данным оператора сетей республики Amber Grid, на которые ссылается министерство, 2 апреля импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем был равен нулю. Российское требование расчета за поставки газа в рублях не является актуальным для Вильнюса, отметило Минэнерго.
Природный газ в Литву поступает через терминал в Клайпедском порту, который заработал в декабре 2014 г. Терминал, строительство которого обошлось в 101 млн евро, называют противовесом российскому «Газпрому».
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли. Новая схема оплаты предполагает открытие покупателями рублевого счета в российском банке для оплаты поставок с 1 апреля. Согласно документу, страны-покупатели из списка недружественных должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет компании-поставщика.
Евросоюз и страны «большой семерки» ранее отказались платить за газ в рублях, назвав это нарушением действующих контрактов, которые заключались преимущественно в евро и долларах.