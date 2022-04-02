В ФРГ предупредили о крахе производства при отказе от российского газа
Отказ Германии от импорта российского газа приведет к краху промышленности, заявил президент федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм в эфире телеканала ZDF.
Глава BDI считает, что такое решение будет иметь фатальные последствия: «Мы говорим о крахе нашей промышленности, которая спасла нас во время пандемии коронавируса», — сказал Руссвурм.
Введение эмбарго на поставки нефти и газа из России может привести Германию к серьезнейшему кризису со времен Второй мировой войны, заявил накануне гендиректор химического концерна BASF Мартин Брудермюллер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В частности, под угрозой оказалось бы существование многих малых и средних предприятий, предупредил он. Полный отказ от поставок российского природного газа в Германию, считает Брудермюллер, возможен самое раннее в течение четырех-пяти лет, а импорт других энергоресурсов, таких как сжиженный газ из США, нельзя нарастить «одним нажатием кнопки».
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли. Новая схема оплаты предполагает открытие покупателями рублевого счета в российском банке для оплаты поставок с 1 апреля. Согласно документу, страны-покупатели из списка недружественных должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет компании-поставщика.
В разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем Владимир Путин пояснил, что решение было принято из-за односторонних санкций и заморозки валютных резервов ЦБ на Западе. Ряд европейских стран, включая Францию, Германию, Италию и Австрию, отказался оплачивать поставки российского газа в рублях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в контексте решения об оплате поставок российского газа в рублях заявил, что оно может быть отменено в случае «наступления иных условий». По его словам, в этом вопросе «нет ничего железобетонного». «То есть здесь в данном случае нет ничего железобетонного, но в нынешних условиях рубли являются для нас наиболее предпочтительным и надежным вариантом», — сказал Песков.