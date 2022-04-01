Песков назвал неприемлемой национализацию «дочек» «Газпрома» и «Роснефти» в ФРГ

На вопрос, может ли российская сторона увязать это с контрактами на газ, если компании будут национализированы, Песков ответил, что это разные истории. По его словам, в западных странах идет «массированная линия на объем собственности»: средств на банковских счетах, частной собственности, резервов ЦБ. «Это тоже незаконно. Если сейчас к этому еще будет добавляться проработка национализации, то, конечно, это не сулит ничего хорошего», — подчеркнул он.