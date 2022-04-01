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Песков назвал неприемлемой национализацию «дочек» «Газпрома» и «Роснефти» в ФРГ

Ведомости

Планы властей Германии национализировать дочерние компании «Газпрома» и «Роснефти» серьезно нарушили бы международное законодательство, Кремль будет отслеживать этот вопрос, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее немецкие СМИ сообщили, что минфин ФРГ прорабатывает такой вариант.

«Безусловно, такой план очень серьезно нарушал бы международное право и все мыслимые и немыслимые правила и законы. Поэтому будем самым внимательным образом отслеживать. Считаем, безусловно, даже саму проработку такого вопроса неприемлемой», — заявил Песков.

На вопрос, может ли российская сторона увязать это с контрактами на газ, если компании будут национализированы, Песков ответил, что это разные истории. По его словам, в западных странах идет «массированная линия на объем собственности»: средств на банковских счетах, частной собственности, резервов ЦБ. «Это тоже незаконно. Если сейчас к этому еще будет добавляться проработка национализации, то, конечно, это не сулит ничего хорошего», — подчеркнул он.

Накануне газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на источники, что минэкономики Германии прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании «Газпрома» и «Роснефти». По данным издания, речь идет о Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. Министерство начало прорабатывать такой сценарий из-за обеспокоенности правительства стабильностью поставок энергоносителей в Германию, сообщил ТАСС.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка или приостанавливать свою деятельность в регионе в связи с военной операцией, которую Россия начала 24 февраля в Донбассе и на Украине. На этом фоне в Госдуме предложили национализировать иностранные предприятия, работающие в России. В итоге Минэкономразвития разработало законопроект, согласно которому в компании, где более 25% принадлежит иностранным лицам, могут по решению суда вводить внешнее управление. 

Президент России Владимир Путин поддержал идею правительства вводить внешнее управление в иностранные компании, собирающиеся уходить с российского рынка, и через три месяца продавать их другим лицам, образуя новые организации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных