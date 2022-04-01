Германии предсказали крупнейший кризис с 1945 года при отказе от газа и нефти из России

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля подписал указ о торговле газом с «недружественными» странами, который подразумевает оплату за поставки топлива через валютные и рублевые счета в Газпромбанке. Оплата за поставки будет начисляться в иностранной валюте. Затем банк будет менять валюту на рубли на торгах на Мосбирже и зачислять эти средства на рублевый счет, с которого они будут переводиться поставщику. До этого ряд европейских стран, включая Францию, Германию, Италию и Австрия, отказался оплачивать поставки российского газа в рублях.