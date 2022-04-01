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Экономика

Германии предсказали крупнейший кризис с 1945 года при отказе от газа и нефти из России

Ведомости

Введение эмбарго на поставки нефти и газа из России может привести Германию к серьезнейшему кризису со времен Второй мировой войны. Такой прогноз дал гендиректор крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, выдержки из которого опубликовало агентство dpa.

«Это (запрет на поставки энергоносителей из России — Ред.) может привести экономику Германии к худшему кризису со времен окончания Второй мировой войны», — сказал Брудермюллер.

«Мы что, с открытыми глазами хотим разрушить всю нашу экономику? Все, что мы создали за десятилетия? Я думаю, что такой эксперимент был бы безответственным», — добавил он.

В частности, под угрозой оказалось бы существование многих малых и средних предприятий, предупредил он. Полный отказ от поставок российского природного газа в Германию, считает Брудермюллер, возможен самое ранее в течение четырех-пяти лет, а импорт других энергоресурсов, таких как сжиженный газ из США, нельзя нарастить «одним нажатием кнопки».

По оценке главы BASF, последствия нехватки газа невозможно смягчить с помощью субсидий и дотаций, поскольку государство не может позволить себе такие большие суммы. «Объемы, о которых мы здесь говорим, даже намного больше, чем когда разразилась пандемия коронавируса», — предупредил менеджер.

Глава австрийской OMV Альфред Штерн также заявил, что введение эмбарго на российские энергоресурсы невозможно, если Австрия не готова смириться с «огромными последствиями», поскольку любая диверсификация источников поставок будет означать увеличение инвестиций в дорогостоящую инфраструктуру.

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля подписал указ о торговле газом с «недружественными» странами, который подразумевает оплату за поставки топлива через валютные и рублевые счета в Газпромбанке. Оплата за поставки будет начисляться в иностранной валюте. Затем банк будет менять валюту на рубли на торгах на Мосбирже и зачислять эти средства на рублевый счет, с которого они будут переводиться поставщику. До этого ряд европейских стран, включая Францию, Германию, Италию и Австрия, отказался оплачивать поставки российского газа в рублях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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