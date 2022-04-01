Германии предсказали крупнейший кризис с 1945 года при отказе от газа и нефти из России
Введение эмбарго на поставки нефти и газа из России может привести Германию к серьезнейшему кризису со времен Второй мировой войны. Такой прогноз дал гендиректор крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, выдержки из которого опубликовало агентство dpa.
«Это (запрет на поставки энергоносителей из России — Ред.) может привести экономику Германии к худшему кризису со времен окончания Второй мировой войны», — сказал Брудермюллер.
«Мы что, с открытыми глазами хотим разрушить всю нашу экономику? Все, что мы создали за десятилетия? Я думаю, что такой эксперимент был бы безответственным», — добавил он.
В частности, под угрозой оказалось бы существование многих малых и средних предприятий, предупредил он. Полный отказ от поставок российского природного газа в Германию, считает Брудермюллер, возможен самое ранее в течение четырех-пяти лет, а импорт других энергоресурсов, таких как сжиженный газ из США, нельзя нарастить «одним нажатием кнопки».
По оценке главы BASF, последствия нехватки газа невозможно смягчить с помощью субсидий и дотаций, поскольку государство не может позволить себе такие большие суммы. «Объемы, о которых мы здесь говорим, даже намного больше, чем когда разразилась пандемия коронавируса», — предупредил менеджер.
Глава австрийской OMV Альфред Штерн также заявил, что введение эмбарго на российские энергоресурсы невозможно, если Австрия не готова смириться с «огромными последствиями», поскольку любая диверсификация источников поставок будет означать увеличение инвестиций в дорогостоящую инфраструктуру.
Президент РФ Владимир Путин 1 апреля подписал указ о торговле газом с «недружественными» странами, который подразумевает оплату за поставки топлива через валютные и рублевые счета в Газпромбанке. Оплата за поставки будет начисляться в иностранной валюте. Затем банк будет менять валюту на рубли на торгах на Мосбирже и зачислять эти средства на рублевый счет, с которого они будут переводиться поставщику. До этого ряд европейских стран, включая Францию, Германию, Италию и Австрия, отказался оплачивать поставки российского газа в рублях.