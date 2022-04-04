Глазьев предложил ввести налог на продажу иностранцами активов в ЕАЭС
Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕАЭК) Сергей Глазьев предложил ввести налог на продажу активов нерезидентами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, этот фактор станет составляющим «национальных систем защиты от глобальных рисков финансовой стабилизации».
«Вопреки позиции США и МВФ нашим странам нужно договориться о создании национальных систем защиты от глобальных рисков финансовой дестабилизации: создать институт резервирования по валютным операциям движения капитала; ввести налог на доходы от продажи активов нерезидентами, ставка которого будет зависеть от срока владения активом», — сказал Глазьев в интервью «РИА Новости».
Помимо этого Глазьев считает, что страны ЕАЭС должны иметь возможность ограничивать трансграничное перемещение капиталов «по представляющим угрозу операциям».
Он также сообщил, что доля рубля в торговле стран ЕАЭС превысила две трети. Россия оплачивает рублями 82% торгового оборота с Белоруссией, 63% — с Казахстаном и 58% — с Киргизией. При этом у ЕАЭС есть возможности для наращивания доли российской валюты, например у Киргизии и Белоруссии, где второй по значимости валютой считается доллар.
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Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли. Новая схема оплаты предполагает открытие покупателями рублевого счета в российском банке для оплаты поставок с 1 апреля. Страны G7 и ЕС заявили, что не будут оплачивать газ по новым правилам, потому что это нарушает действующие контракты, которые заключались преимущественно в долларах и евро.