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Экономика

Глазьев предложил ввести налог на продажу иностранцами активов в ЕАЭС

Ведомости

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕАЭК) Сергей Глазьев предложил ввести налог на продажу активов нерезидентами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, этот фактор станет составляющим «национальных систем защиты от глобальных рисков финансовой стабилизации».

«Вопреки позиции США и МВФ нашим странам нужно договориться о создании национальных систем защиты от глобальных рисков финансовой дестабилизации: создать институт резервирования по валютным операциям движения капитала; ввести налог на доходы от продажи активов нерезидентами, ставка которого будет зависеть от срока владения активом», — сказал Глазьев в интервью «РИА Новости».

Помимо этого Глазьев считает, что страны ЕАЭС должны иметь возможность ограничивать трансграничное перемещение капиталов «по представляющим угрозу операциям».

Он также сообщил, что доля рубля в торговле стран ЕАЭС превысила две трети. Россия оплачивает рублями 82% торгового оборота с Белоруссией, 63% — с Казахстаном и 58% — с Киргизией. При этом у ЕАЭС есть возможности для наращивания доли российской валюты, например у Киргизии и Белоруссии, где второй по значимости валютой считается доллар.

Западные страны ввели санкции в отношении России в ответ на начало военной спецоперации на Украине. Под ограничения попали российские банки, компании, бизнесмены и чиновники. Западные страны запретили экспорт в Россию некоторых видов товаров и технологий, запретили въезд бизнесменам и политикам, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В ответ Россия ввела персональные санкции в отношении официальных лиц США и ЕС.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли. Новая схема оплаты предполагает открытие покупателями рублевого счета в российском банке для оплаты поставок с 1 апреля. Страны G7 и ЕС заявили, что не будут оплачивать газ по новым правилам, потому что это нарушает действующие контракты, которые заключались преимущественно в долларах и евро.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных