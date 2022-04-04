Глазьев предложил ввести налог на продажу иностранцами активов в ЕАЭС

Он также сообщил, что доля рубля в торговле стран ЕАЭС превысила две трети. Россия оплачивает рублями 82% торгового оборота с Белоруссией, 63% — с Казахстаном и 58% — с Киргизией. При этом у ЕАЭС есть возможности для наращивания доли российской валюты, например у Киргизии и Белоруссии, где второй по значимости валютой считается доллар.