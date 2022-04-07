Мантуров не исключил фиксацию цен на металлопродукцию
Минпромторг не исключает фиксацию цен на продукцию из металла в случае возникновения «чрезвычайной ситуации». Об этом заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает «Прайм».
«Мы сейчас никаких решений не готовили. Но, повторяю, у правительства есть всегда возможности, если будет какая-то чрезвычайная ситуация, которая не предвидится в ближайшее время, мы ей воспользуемся», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности роста цен на металлопродукцию.
Ранее сегодня Мантуров сообщил, что крупнейшие российские производители стали и трейдеры договорились об ограничении во II квартале 2022 г. максимальной наценки при продаже металлопроката на уровне 12%, минимальная наценка составит 7%.
На встрече с участниками рынка 10 марта замминистра промышленности Виктор Евтухов заявил, что цены на основные виды металлопродукции на внутреннем рынке необходимо снизить, а максимальная наценка не должна превышать 20-25%. Он предупредил, что ближайшие полгода металлургам «придется поработать на низкой рентабельности», и пригрозил госрегулированием цен, если участники откажутся ограничивать маржу.