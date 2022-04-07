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Экономика

Мантуров не исключил фиксацию цен на металлопродукцию

Ведомости

Минпромторг не исключает фиксацию цен на продукцию из металла в случае возникновения «чрезвычайной ситуации». Об этом заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает «Прайм».

«Мы сейчас никаких решений не готовили. Но, повторяю, у правительства есть всегда возможности, если будет какая-то чрезвычайная ситуация, которая не предвидится в ближайшее время, мы ей воспользуемся», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности роста цен на металлопродукцию.

Ранее сегодня Мантуров сообщил, что крупнейшие российские производители стали и трейдеры договорились об ограничении во II квартале 2022 г. максимальной наценки при продаже металлопроката на уровне 12%, минимальная наценка составит 7%.

На встрече с участниками рынка 10 марта замминистра промышленности Виктор Евтухов заявил, что цены на основные виды металлопродукции на внутреннем рынке необходимо снизить, а максимальная наценка не должна превышать 20-25%. Он предупредил, что ближайшие полгода металлургам «придется поработать на низкой рентабельности», и пригрозил госрегулированием цен, если участники откажутся ограничивать маржу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных