Мантуров не исключил фиксацию цен на металлопродукцию

«Мы сейчас никаких решений не готовили. Но, повторяю, у правительства есть всегда возможности, если будет какая-то чрезвычайная ситуация, которая не предвидится в ближайшее время, мы ей воспользуемся», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности роста цен на металлопродукцию.