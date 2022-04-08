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Экономика

Годовая инфляция в марте ускорилась до 16,69%

Ведомости

Инфляция в марте ускорилась в годовом выражении до 16,69%, свидетельствуют данные Росстата. По сравнению с февралем потребительские цены выросли на 7,6%, с начала года инфляция составила 9,95%. 

Цены на продовольствие в марте в годовом выражении выросли почти на 18%, по сравнению с февралем продовольственная инфляция составила 6,73%. С начала года цены на продовольствие выросли на 9,95%. Для сравнения: в марте 2021 г. потребительские ценны выросли на 0,66%, с января по март 2021 г. – на 2,13%.

Больше всего выросли цены на плодоовощную продукцию. По сравнению с февралем продукция подорожала на 14,2%, в годовом выражении — на 34,8%. 

Больше всего в марте подорожали следующие виды продуктов: 

  • Лук репчатый – на 50,1%

  • Сахар — на 44%

  • Капуста белокочанная – на 39,8% 

  • Бананы – на 31,5%

  • Морковь – на 29,5% 

  • Помидоры свежие – на 27,4% 

  • Свекла – на 24,7% 

  • Груши – на 21,7%

  • Виноград – на 14,9%

  • Соль — на 14,2% 

  • Рис — на 12,9% 

Вместе с тем цены на огурцы снизились на 17,4%.

Рост потребительских цен на 8% и более зафиксирован в 32 субъектах РФ. В наибольшей степени – в Республике Ингушетии (на 10,8%) в связи с удорожанием продуктов питания на 15,1%, в Архангельской области, кроме Ненецкого автономного округа, (на 10,3%) в связи с удорожанием непродовольственных товаров на 15,2%, в Республике Хакасии (на 10%) в связи с удорожанием непродовольственных товаров на 13,3%.

В Москве цены за месяц выросли на 7,2%, в Санкт-Петербурге – на 7,7% (с начала года прирост цен составил 9,7% и 10,3% соответственно).

В марте из непродовольственных товаров более всего выросли цены на бытовую технику. Например, цены на стиральные машины в марте выросли на 46,3%, холодильники – на 35,%, плиты – на 27,5%, миксеры, блендеры – на 27,3%, швейные машины – на 26,6%, пылесосы – на 26,2%, микроволновые печи – на 26%, утюги – на 25,4%, электрочайники – на 21,4%.

Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), стали дороже на 15,3%. Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем повысились на 4,9%. 

Целью по инфляции в стране является показатель в 4%. Согласно консенсус-прогнозу Центробанка, инфляция в России по итогам 2022 г. составит 20%, а в 2023 г. снизится до 8%.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных