Годовая инфляция в марте ускорилась до 16,69%

Рост потребительских цен на 8% и более зафиксирован в 32 субъектах РФ. В наибольшей степени – в Республике Ингушетии (на 10,8%) в связи с удорожанием продуктов питания на 15,1%, в Архангельской области, кроме Ненецкого автономного округа, (на 10,3%) в связи с удорожанием непродовольственных товаров на 15,2%, в Республике Хакасии (на 10%) в связи с удорожанием непродовольственных товаров на 13,3%.