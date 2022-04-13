Headhunter спрогнозировал рост безработицы в России до уровня 2009 года
«В новейшей истории страны было несколько всплесков безработицы: 1998 г. — исторический максимум, затем 2009-й, 2015-й, 2020-й. К февралю этого года у нас был исторический минимум — 4,1%, это дополнительный фактор, который может демпфировать ситуацию с самым неблагоприятным развитием экономики», — сказал Жуков.
По его словам, сейчас все эксперты сходятся во мнении, что уровень безработицы в 2022 г. будет выше, в диапазоне 5,7–7,5%. В августе 2009 г. Росстат сообщал, что этот показатель достиг 7,8%, количество безработных тогда составило 6 млн человек.
Ситуация с безработицей в России может развиваться по двум сценариям, считает Жуков. Первый предполагает краткосрочный всплеск безработицы, за которым последует резкое падение до определенного уровня. Второй сценарий — резкий всплеск и небольшое снижение (до 6,5%).
При этом глава Headhunter ожидает, что «людей если и будут увольнять, то крайне неохотно и вынужденно»: чаще сотрудников будут отправлять в простой. Безработица не будет секторальной и одномоментной, поэтому можно ожидать перетока работников между различными сферами.
При этом есть гибкие инструменты подстройки рынка, такие как неполная занятость, уменьшение оплаты труда, подработки, а также активные действия государства по поддержанию занятости, которые смягчат рост безработицы, добавил он.
Жуков полагает, что новый рынок труда с учетом экономического состояния страны должен сформироваться к концу лета. «На мой взгляд, до конца лета бессмысленно говорить о том, как будет развиваться ситуация. Все пытаются определиться с пониманием будущей конфигурации экономики», — пояснил он.
По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украину и введения западных санкций более 600 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране.
По состоянию на 23 марта российские работодатели заявили «к высвобождению от работы» порядка 59 000 сотрудников, сообщал Минтруд. Это около 0,11% от общего числа работающих по найму. Под понятие «планируемое высвобождение» подпадают увольнения в рамках сокращений или ликвидаций компаний и расторжения трудового договора с заключением нового в случае реорганизации предприятий.
В середине марта правительство утвердило меры поддержки рынка труда и предупреждения безработицы, на них будет направлено более 39 млрд руб. Они включают создание в регионах временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, и организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места работы. Средства также выделяются на региональные программы по профессиональному обучению или дополнительному образованию сотрудников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, и на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов.