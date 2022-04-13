Headhunter спрогнозировал рост безработицы в России до уровня 2009 года

В середине марта правительство утвердило меры поддержки рынка труда и предупреждения безработицы, на них будет направлено более 39 млрд руб. Они включают создание в регионах временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, и организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места работы. Средства также выделяются на региональные программы по профессиональному обучению или дополнительному образованию сотрудников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, и на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов.