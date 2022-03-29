Аналитики ЦСР спрогнозировали увеличение уровня безработицы в России
Экономика России может потерять около 2 млн рабочих мест, из-за чего безработица вырастет с 4,4% до 7,1-7,8% к концу этого года, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы аналитиков, описанные в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР). Согласно исследованию, к лету 2023 г. рынок труда начнет восстанавливаться, но второй сценарий предполагает, что в случае долговременного структурного спада уровень безработицы может вырасти до 6,4-6,5% на ближайшие несколько лет.
По мнению аналитиков, в пользу первого сценария говорит то, что многие иностранные компании сохраняют персонал несмотря на приостановку деятельности. При любом из этих сценариев изменится структура занятости, отметили в ЦСР. Число рабочих мест сократится в отраслях, которые зависят от поставок компонентов из-за рубежа, а также в отраслях, которые из-за санкций потеряли внешние или внутренние рынки сбыта.
Другие отрасли столкнутся с ростом спроса на продукцию на внутреннем рынке, что потребует дополнительных работников. Это отрасли, в которых с рынка ушли основные конкуренты (текстильное производство, ИТ), подорожала импортная продукция из-за падения курса рубля (одежда, товары для досуга) и остановлены поставки из-за санкций (микроэлектроника, телеком-оборудование). Аналитики отметили, что спрос на работников в этих отраслях может частично компенсировать потери рабочих мест в других, но неизвестно, насколько сотрудникам придется обновлять свои профессиональные умения.
Сценарии, которые предложили аналитики ЦСР, основаны на предположении об относительной неизменности трудового законодательства в России, однако, по данным издания, объединения работодателей и Высшая школа экономики сейчас готовят поправки к Трудовому кодексу и закону «О занятости населения».
Ранее Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) одобрила проект постановления правительства, в котором предлагается разрешить работникам устраиваться на новое место работы без расторжения контракта на основном месте. Предполагается, что такая мера будет действовать до конца этого года.
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков ранее заявил, что российские компании не планируют массовых сокращений работников. С момента начала военной спецоперации на Украине база вакансий сократилась на 122 195 позиций до 905 448 единиц. К такому выводу пришел hh.ru, сравнив численность объявлений о найме на 21 февраля и 11 марта. Больше всего пострадал спрос на персонал страховых компаний, автомобильного бизнеса, на специалистов по HR и административный персонал.