Аналитики ЦСР спрогнозировали увеличение уровня безработицы в России

Экономика России может потерять около 2 млн рабочих мест, из-за чего безработица вырастет с 4,4% до 7,1-7,8% к концу этого года, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы аналитиков, описанные в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР). Согласно исследованию, к лету 2023 г. рынок труда начнет восстанавливаться, но второй сценарий предполагает, что в случае долговременного структурного спада уровень безработицы может вырасти до 6,4-6,5% на ближайшие несколько лет.