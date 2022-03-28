Минтруд не увидел предпосылок для массовых сокращений в России

«Массовых сокращений на рынке труда на данный момент не планируется. Согласно действующему трудовому законодательству, работодатель обязан уведомить службу занятости в случае планируемого сокращения работников за два месяца до такого сокращения, а если это массовое сокращение, то за три месяца. На сегодняшний день таких уведомлений в центры занятости на территории Российской Федерации не поступало», — сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.