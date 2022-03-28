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Минтруд не увидел предпосылок для массовых сокращений в России

Ведомости

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил об отсутствии у российских компаний планов по проведению массовых сокращений. Слова главы Минтруда передает ТАСС.

«Массовых сокращений на рынке труда на данный момент не планируется. Согласно действующему трудовому законодательству, работодатель обязан уведомить службу занятости в случае планируемого сокращения работников за два месяца до такого сокращения, а если это массовое сокращение, то за три месяца. На сегодняшний день таких уведомлений в центры занятости на территории Российской Федерации не поступало», — сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

19 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о направлении более 39 млрд руб. на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях западных санкций. Средства планируется выделить из резервного фонда правительства. Более 25,5 млрд руб. из выделенных средств пойдет на создание в регионах России временных рабочих мест для граждан, которые рискуют остаться без работы. Для тех, кто зарегистрировался на бирже труда, власти организуют оплачиваемые общественные работы. Получить такую помощь смогут 400 000 человек, сообщили в правительстве.

С момента начала военной спецоперации на Украине база вакансий сократилась на 122 195 позиций до 905 448 единиц. К такому выводу пришел hh.ru, сравнив численность объявлений о найме на 21 февраля и 11 марта. Больше всего пострадал спрос на персонал страховых компаний, автомобильного бизнеса, на специалистов по HR и административный персонал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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