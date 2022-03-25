Россиянам могут разрешить менять место работы без расторжения договора

Согласно проекту, работник сможет заключить срочный трудовой договор с новой компанией, который можно будет продлить при взаимном соглашении сторон. Переводить сотрудника на новую работу можно будет только по его желанию. Такой перевод не повлияет на предоставление отпуска и трудовых гарантий, отметили в правительстве.