Россиянам могут разрешить менять место работы без расторжения договора
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК; включает представителей правительства, профсоюзов и работодателей) одобрила проект постановления правительства, в котором предлагается разрешить работникам устраиваться на новое место работы без расторжения контракта на основном месте, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Такая мера будет действовать до конца этого года.
«Проектом предусматривается возможность трудоустройства работника к другому работодателю без прерывания трудовых отношений с работодателем по основному месту работы, при этом действие трудового договора будет приостановлено», — сообщили в аппарате. Там отметили, что такая мера была разработана для обеспечения устойчивости и развития экономики России в условиях санкций.
Согласно проекту, работник сможет заключить срочный трудовой договор с новой компанией, который можно будет продлить при взаимном соглашении сторон. Переводить сотрудника на новую работу можно будет только по его желанию. Такой перевод не повлияет на предоставление отпуска и трудовых гарантий, отметили в правительстве.
«Эта мера поможет работникам сохранить высокий уровень дохода, заниматься интересной профильной работой, а компаниям, которые потратили много усилий для построения своего коллектива, – сохранить персонал даже в случае временных трудностей», — добавили в аппарате Голиковой. Положения проекта будут действовать до 31 декабря 2021 г.
Ранее некоторые иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России на фоне спецоперации на Украине, западных санкций, падения курса рубля и проблем с логистикой.