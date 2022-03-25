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Общество

Россиянам могут разрешить менять место работы без расторжения договора

Ведомости

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК; включает представителей правительства, профсоюзов и работодателей) одобрила проект постановления правительства, в котором предлагается разрешить работникам устраиваться на новое место работы без расторжения контракта на основном месте, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Такая мера будет действовать до конца этого года.

«Проектом предусматривается возможность трудоустройства работника к другому работодателю без прерывания трудовых отношений с работодателем по основному месту работы, при этом действие трудового договора будет приостановлено», — сообщили в аппарате. Там отметили, что такая мера была разработана для обеспечения устойчивости и развития экономики России в условиях санкций.

Согласно проекту, работник сможет заключить срочный трудовой договор с новой компанией, который можно будет продлить при взаимном соглашении сторон. Переводить сотрудника на новую работу можно будет только по его желанию. Такой перевод не повлияет на предоставление отпуска и трудовых гарантий, отметили в правительстве.

«Эта мера поможет работникам сохранить высокий уровень дохода, заниматься интересной профильной работой, а компаниям, которые потратили много усилий для построения своего коллектива, – сохранить персонал даже в случае временных трудностей», — добавили в аппарате Голиковой. Положения проекта будут действовать до 31 декабря 2021 г.

Ранее некоторые иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России на фоне спецоперации на Украине, западных санкций, падения курса рубля и проблем с логистикой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных