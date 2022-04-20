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Bloomberg узнал о возможном отказе Италии платить России за газ в рублях

Ведомости

Власти Италии откажутся оплачивать поставки российского газа в рублях, если ЕС решит, что это нарушит введенные санкции в отношении страны, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В рамках предварительной оценки Евросоюз пришел к выводу, что оплата российского газа в рублях будет явным нарушением европейских санкций. По словам источников издания, правительство Италии ждет завершения юридического анализа, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Представитель итальянского правительства сообщил изданию, что они приветствуют продолжение анализа этого вопроса, но не будут вдаваться в подробности, потому что пока была дана только предварительная оценка. 

Один из собеседников издания рассказал, что премьер-министр Италии Марио Драги во время телефонного разговора с американскими, европейскими и азиатскими союзниками призвал ускорить процесс диверсификации импорта газа. На этой неделе власти страны планируют объявить о новых энергетических сделках с Республикой Конго и Анголой, которые могут принести Италии дополнительные 5 млрд куб. м и 1,5 млрд куб. м газа в год соответственно, отметили собеседники издания. Вместе с дополнительными поставками из Алжира эти объемы заменят более половины газа из России. 

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. К недружественным относятся государства, которые ввели санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Евросоюз и страны «большой семерки» ранее отказались платить за газ в рублях, назвав это нарушением действующих контрактов, которые заключались преимущественно в евро и долларах. Решение главы российского государства стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России.

Несмотря на то что многие компании и даже некоторые европейские страны, в частности, Венгрия, согласились с новой схемой оплаты, Еврокомиссия (ЕК) сочла указ президента РФ прямым нарушением антироссийских санкций, писал Bloomberg.

Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что несколько стран уже согласились оплачивать поставки российского газа в рублях, однако не уточнил, какие страны приняли такое решение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отказался раскрывать эту информацию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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