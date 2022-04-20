Bloomberg узнал о возможном отказе Италии платить России за газ в рублях

Один из собеседников издания рассказал, что премьер-министр Италии Марио Драги во время телефонного разговора с американскими, европейскими и азиатскими союзниками призвал ускорить процесс диверсификации импорта газа. На этой неделе власти страны планируют объявить о новых энергетических сделках с Республикой Конго и Анголой, которые могут принести Италии дополнительные 5 млрд куб. м и 1,5 млрд куб. м газа в год соответственно, отметили собеседники издания. Вместе с дополнительными поставками из Алжира эти объемы заменят более половины газа из России.