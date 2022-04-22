Бундесбанк оценил потери Германии в случае отказа от российского газа
Немедленный отказ Германии от импорта российского газа будет стоить стране 180 млрд евро потерянного ВВП в 2022 г., сообщает газета Financial Times со ссылкой на апрельский доклад Центробанка Германии (Бундесбанк).
«Эксперты предполагают, что торговля с Россией, включая импорт энергоносителей, будет подпадать под эмбарго, что может привести к нормированию потребления энергии», — следует из отчета банка. Запрет на поставки газа, нефти и угля из России приведет к сокращению темпов роста ВВП Германии на 5 процентных пунктов от значений, прогнозируемых на 2022 г.
По мнению экспертов Бундесбанка, стране также стоит ожидать роста инфляции, которая уже достигла максимального показателя за 40 лет — 7,3%. На рост инфляции повлияли проблемы с логистикой и рост цен на энергоносители, наблюдавшийся из-за пандемии, а также конфликта на Украине, из-за которого выросли цены на мазут, моторное топливо и природный газ, а также на некоторые продукты питания.
FT отмечает, что экономика ФРГ может оказаться в одной из самых масштабных за последние несколько десятилетий рецессий. Поставки газа из России будет сложно заменить в краткосрочной перспективе и цены на него сильнее всего вырастут именно в Европе, указано в отчете.
Ранее сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что запрет на поставки российского газа в Германию не сможет привести к окончанию военных действий на Украине. «Во-первых, я вообще не вижу, чтобы газовое эмбарго могло бы положить конец войне. Мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, которые больше никогда не откроются. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы», — подчеркивал он в интервью Spiegel.
В начале апреля ЕС ввел пятый пакет антироссийских санкций, в котором запретил покупку, импорт и транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Эмбарго на уголь начнет действовать в августе. Еврокомиссия оценивала объем попавшего под запрет экспорта из России в 4 млрд евро в год. 17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о разработке шестого пакета санкций, в который могут войти ограничения в энергетическом секторе. За введение санкций в отношении российских нефти и газа выступают страны Балтии, против такой меры высказалась Германия, которая боится роста цен на энергоносители.