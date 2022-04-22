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Экономика

Бундесбанк оценил потери Германии в случае отказа от российского газа

Ведомости

Немедленный отказ Германии от импорта российского газа будет стоить стране 180 млрд евро потерянного ВВП в 2022 г., сообщает газета Financial Times со ссылкой на апрельский доклад Центробанка Германии (Бундесбанк). 

«Эксперты предполагают, что торговля с Россией, включая импорт энергоносителей, будет подпадать под эмбарго, что может привести к нормированию потребления энергии», — следует из отчета банка. Запрет на поставки газа, нефти и угля из России приведет к сокращению темпов роста ВВП Германии на 5 процентных пунктов от значений, прогнозируемых на 2022 г. 

По мнению экспертов Бундесбанка, стране также стоит ожидать роста инфляции, которая уже достигла максимального показателя за 40 лет — 7,3%. На рост инфляции повлияли проблемы с логистикой и рост цен на энергоносители, наблюдавшийся из-за пандемии, а также конфликта на Украине, из-за которого выросли цены на мазут, моторное топливо и природный газ, а также на некоторые продукты питания.

FT отмечает, что экономика ФРГ может оказаться в одной из самых масштабных за последние несколько десятилетий рецессий. Поставки газа из России будет сложно заменить в краткосрочной перспективе и цены на него сильнее всего вырастут именно в Европе, указано в отчете.

Ранее сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что запрет на поставки российского газа в Германию не сможет привести к окончанию военных действий на Украине. «Во-первых, я вообще не вижу, чтобы газовое эмбарго могло бы положить конец войне. Мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, которые больше никогда не откроются. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы», — подчеркивал он в интервью Spiegel. 

В начале апреля ЕС ввел пятый пакет антироссийских санкций, в котором запретил покупку, импорт и транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Эмбарго на уголь начнет действовать в августе. Еврокомиссия оценивала объем попавшего под запрет экспорта из России в 4 млрд евро в год. 17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о разработке шестого пакета санкций, в который могут войти ограничения в энергетическом секторе. За введение санкций в отношении российских нефти и газа выступают страны Балтии, против такой меры высказалась Германия, которая боится роста цен на энергоносители.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных