Telegraph: британские экспортеры потеряют $8 млрд из-за антироссийских санкций
Пакет санкций, который правительство Великобритании ввело против России после начала военной операции на Украине, в последующие девять лет лет обернется британским экспортерам потерянной прибылью в 6,2 млрд фунтов стерлингов (около $8 млрд по текущему курсу). Такая оценка приводится на сайте газеты The Daily Telegraph со ссылкой на аналитический доклад экспертов для британского правительства.
Как подсчитали британские эксперты, 27,9% британского экспорта в РФ за 2021 год суммой 776 млн фунтов ($997 млн) приходилось на категории товаров, поставки которых попали под ограничительные или запрещающие меры правительства. По данным газеты, в первую очередь от санкций пострадают производители люксового сегмента — в их число входят автоконцерны Bentley и Aston Martin, компания Burberry, а также аукционные дома Christie's и Sotheby's. Отсутствие экспорта в Россию обернется компаниям упущенной прибылью в 882 млн фунтов ($1,13 млрд).
Введенные меры также отразятся на прибыли экспортеров компьютерного оборудования (упущенная выгода — около 4,1 млн фунтов или $5,3 млн в год), и поставщиков нефтеперерабатывающего оборудования (6,7 млн фунтов или $9 млн). От санкций также пострадает страховой и сервисный рынок: клиент оплачивает данные услуги при покупке товаров.
Осмотрительное ведение бизнеса, настороженность инвесторов к России и инициативные ограничения, которых будут придерживаться британские компании с целью нивелировать любые риски, также повлияют на упущение прибыли, оценивают британские эксперты.
В последнем пакете санкций Великобритания запретила компаниям экспорт «квантовых технологий и передовых материалов, в которых так нуждается Путин», заявляла министр иностранных дел Лиз Трасс. Также ограничительные меры запрещают импортировать в Соединенное Королевство российское железо и сталь. 15 марта правительство Великобритании запретило поставлять в Россию предметы роскоши, в том числе произведения искусства. Одними из ограничительных мер против России также стали запреты на ввоз российских деревянных изделий, серебро и икру. Пошлины на некоторые российские товары были увеличены на 35 п. п. Также к концу 2022 года Великобритания, как следует из последних заявлений, планирует отказаться от импорта российских энергоносителей.
Также в заявлении ведомства сказано, что Великобритания в координации с ЕС вводит санкции против 178 человек, которые поддерживают ЛНР и ДНР. Среди них оказались премьер-министр ДНР Александр Ананченко и председатель совета министров ЛНР Сергей Козлов, а также Павел Езубов, которого МИД называет двоюродным братом миллиардера Олега Дерипаски, и Нигина Заирова, исполнительный помощник основного владельца «Альфа-банка» Михаила Фридмана.
С 14 апреля Великобритания запретила экспорт в РФ квантовых технологий и передовых материалов. 15 марта было объявлено о запрете на поставки в Россию предметов роскоши, включая произведения искусства. Были также введены запреты на импорт железа, стали, серебра, изделий из дерева и икры из РФ. На 35 процентных пунктов были увеличены пошлины на целый ряд российских товаров. Кроме того, к концу года Великобритания намерена отказаться от российской нефти, а также угля.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ.