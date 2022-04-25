Telegraph: британские экспортеры потеряют $8 млрд из-за антироссийских санкций

В последнем пакете санкций Великобритания запретила компаниям экспорт «квантовых технологий и передовых материалов, в которых так нуждается Путин», заявляла министр иностранных дел Лиз Трасс. Также ограничительные меры запрещают импортировать в Соединенное Королевство российское железо и сталь. 15 марта правительство Великобритании запретило поставлять в Россию предметы роскоши, в том числе произведения искусства. Одними из ограничительных мер против России также стали запреты на ввоз российских деревянных изделий, серебро и икру. Пошлины на некоторые российские товары были увеличены на 35 п. п. Также к концу 2022 года Великобритания, как следует из последних заявлений, планирует отказаться от импорта российских энергоносителей.