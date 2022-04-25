Путин заявил о возможности экономики России работать стабильно

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что экономике России нужно минимум полгода на восстановление после усиления санкций. По мнению министра экономического развития Максима Решетникова, российская экономика выдержала первый удар санкций, по оценке председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, экономика России вступает в непростой период структурных изменений. Она пояснила, что западные санкции уже отразились на российском финансовом секторе экономики и вскоре будут влиять на реальный сектор. Она отметила, что Банк России ожидает вход российской экономики в период «активной структурной трансформации» в конце II — начале III квартала текущего года.