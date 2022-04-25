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Экономика

Путин заявил о возможности экономики России работать стабильно

Ведомости

Российская экономика и в условиях санкций может работать стабильно и без сбоев, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры. 

«У экономики России, безусловно, есть все возможности, чтобы и в новых реалиях работать стабильно и без сбоев», — заявил Путин (цитата по ТАСС).

По его словам, в период санкций все экономические механизмы должны работать без сбоев на всех уровнях, включая механизмы поддержки граждан. «Имею в виду в том числе своевременное перечисление пенсий, выплат и пособий малообеспеченным и многодетным семьям, расширение программ содействию занятости», — добавил Путин.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что экономике России нужно минимум полгода на восстановление после усиления санкций. По мнению министра экономического развития Максима Решетникова, российская экономика выдержала первый удар санкций, по оценке председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, экономика России вступает в непростой период структурных изменений. Она пояснила, что западные санкции уже отразились на российском финансовом секторе экономики и вскоре будут влиять на реальный сектор. Она отметила, что Банк России ожидает вход российской экономики в период «активной структурной трансформации» в конце II — начале III квартала текущего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных