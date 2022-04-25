ЦБ сообщил о снижении средней максимальной ставки по вкладам в топ-10 банках до 15,03%

После начала военной операции на Украине ЦБ резко повысил ставку сразу на 10,5 п. п. — с 9,5 до рекордных 20%. В апреле регулятор опустил ставку до 17% годовых на внеочередном заседании — в ЦБ такое решение объясняли изменением темпов роста потребительских цен, а также снижением рисков спада экономической активности и влияния ситуации на финансовый сектор. О возможности дальнейшего снижения ключевой ставки 20 апреля заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, ставка будет меняться в соответствии с «траекторией достаточной привлекательности вкладов для россиян», а опустить ставку до 7–7,5% годовых регулятор готов при достижении целевого уровня инфляции в 4%. Такого значения регулятор ожидает в 2024 г., следует из годового отчета ЦБ за 2021 г.