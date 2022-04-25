ЦБ сообщил о снижении средней максимальной ставки по вкладам в топ-10 банках до 15,03%
Средняя максимальная ставка по депозитам в 10 крупнейших банках России по объему средств физлиц снизилась на 1,55 процентного пункта в первой декаде апреля, с 16,58 до 15,03%, сообщается на сайте Банка России. Рекордный показатель средней ставки по депозитам регулятор фиксировал в первой декаде марта — тогда она составляла 20,51%.
После начала военной операции на Украине ЦБ резко повысил ставку сразу на 10,5 п. п. — с 9,5 до рекордных 20%. В апреле регулятор опустил ставку до 17% годовых на внеочередном заседании — в ЦБ такое решение объясняли изменением темпов роста потребительских цен, а также снижением рисков спада экономической активности и влияния ситуации на финансовый сектор. О возможности дальнейшего снижения ключевой ставки 20 апреля заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, ставка будет меняться в соответствии с «траекторией достаточной привлекательности вкладов для россиян», а опустить ставку до 7–7,5% годовых регулятор готов при достижении целевого уровня инфляции в 4%. Такого значения регулятор ожидает в 2024 г., следует из годового отчета ЦБ за 2021 г.
Месячная инфляция за март 2022 г. семикратно превысила февральские значения, достигнув рекордного значения с 1999 г. и составив 7,61%. Годовой уровень инфляции вырос на 7,54 п. п. до 16,69%. Темпы роста потребительских цен увеличились почти в пять раз после начала спецоперации, достигнув 2,22%, однако в начале апреля недельный рост цен замедлился до 0,66%. По итогам текущего года уровень инфляции составит 20%, следует из макроэкономического опроса профессиональных аналитиков, проведенного регулятором. В 2023 г. Банк России ожидает стабилизации темпов роста цен. Инфляция, по его оценкам, опустится до 8%.