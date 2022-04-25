Турчак: российской экономике нужно еще около миллиона IT-специалистов
Российской экономике требуется порядка одного миллиона IT-специалистов, заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Трансляция заседания Совета по развитию цифровой экономики велась на сайте верхней палаты парламента.
«Борьба между странами за специалистов в IT-сфере обостряется, мы должны честно признать, что с началом специальной военной операции часть наших айтишников, в том числе молодежь, уехали за рубеж», — подчеркнул Турчак.
По его словам, отрасль испытывает «кадровый голод». По имеющимся у Турчака данным, в 2021 г. численность IT-специалистов в России оценивалась в 1,7 млн человек, однако отрасль по-прежнему нуждается в миллионе человек.
В конце марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко заявил, что в апреле Россию в рамках «второй волны» эмиграции могут покинуть от 70 000 до 100 000 представителей IT-индустрии. По его оценке, «первая волна» уже прошла после начала военной операции на Украине, тогда Россию покинули 50 000–70 000 человек.
В начале марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, призванный удержать IT-работников в стране. В частности, российские IT-компании освободили от налога на прибыль и налогового, валютного и другого контроля до конца 2024 г.
IT-компании могут получить выгодные кредиты по ставке до 3% как на текущую деятельность, так и на новые проекты. Помимо этого была запущена ежегодная программа грантов на поддержку перспективных решений. Программисты до 27 лет могут получить отсрочку от призыва на военную службу на время работы в IT и рассчитывать на льготную ипотеку. Правительство также планирует упростить трудоустройство иностранцев в сфере IT и выдачу им вида на жительство.