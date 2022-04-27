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Экономика

Цены на газ выросли на сообщении об остановке поставок России в две страны

Ведомости

Биржевые цены на газ в Европе поднялись более чем на 10% и достигли уровень $1300 за тысячу куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures. Стоимость фьючерсов на газ с поставкой в мае на хабе TTF в Нидерландах к 10:20 мск достигала $1376 за тысячу кубометров. Рост к расчетной цене вторника составил 12,3%.

Стоимость газа резко выросла на фоне заявления «Газпрома» о приостановке поставок газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой компаниями импорта в рублях на конец рабочего дня 26 апреля.

Приостановка будет действовать до полной оплаты в соответствии с новым порядком. 31 марта президент Владимир Путин подписал указ, в котором описывалась схема оплаты газа для недружественных стран, поддержавших санкции против России.

Согласно документу, иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К», на которые вносится оплата в валюте контракта, Газпромбанк продает ее на Московской бирже и передает «Газпрому». 22 апреля Еврокомиссия заявила, что платить за российский газ по такой схеме можно без нарушений антироссийских санкций ЕС.

Ранее по теме: «Газпром» заявил о полной приостановке поставок газа в Болгарию и Польшу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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