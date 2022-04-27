Цены на газ выросли на сообщении об остановке поставок России в две страны
Биржевые цены на газ в Европе поднялись более чем на 10% и достигли уровень $1300 за тысячу куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures. Стоимость фьючерсов на газ с поставкой в мае на хабе TTF в Нидерландах к 10:20 мск достигала $1376 за тысячу кубометров. Рост к расчетной цене вторника составил 12,3%.
Стоимость газа резко выросла на фоне заявления «Газпрома» о приостановке поставок газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой компаниями импорта в рублях на конец рабочего дня 26 апреля.
Приостановка будет действовать до полной оплаты в соответствии с новым порядком. 31 марта президент Владимир Путин подписал указ, в котором описывалась схема оплаты газа для недружественных стран, поддержавших санкции против России.
Согласно документу, иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К», на которые вносится оплата в валюте контракта, Газпромбанк продает ее на Московской бирже и передает «Газпрому». 22 апреля Еврокомиссия заявила, что платить за российский газ по такой схеме можно без нарушений антироссийских санкций ЕС.