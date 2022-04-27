Цены на газ выросли на сообщении об остановке поставок России в две страны

Биржевые цены на газ в Европе поднялись более чем на 10% и достигли уровень $1300 за тысячу куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures. Стоимость фьючерсов на газ с поставкой в мае на хабе TTF в Нидерландах к 10:20 мск достигала $1376 за тысячу кубометров. Рост к расчетной цене вторника составил 12,3%.