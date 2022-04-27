«Газпром» заявил о полной приостановке поставок газа в Болгарию и Польшу
«По состоянию на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в рублях <...> Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы», — говорится в сообщении.
«Газпром экспорт» уведомил «Булгаргаз» и PGNiG о приостановке поставок газа с 27 апреля до момента, когда компании оплатят поставки в рублях. В компании отметили, что Болгария и Польша — транзитные страны, поэтому в случае несанкционированного отбора газа из транзитных объемов «Газпром» сократит поставки для транзита на этот объем.
Накануне Минэнерго Болгарии сообщило, что получило уведомление от «Газпрома» о прекращении поставок газа 27 апреля. Болгарская сторона также заявила, что «полностью выполнила свои обязательства и произвела все платежи, требуемые по настоящему договору». Однако там добавили, что новый порядок оплаты поставок российского газа в рублях «создает значительные риски для Болгарии».
26 апреля польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что получила письмо от «Газпрома», в котором говорится о полной приостановке поставок российского газа в страну с 27 апреля. В Польше ранее также заявляли об отказе переходить на предложенную Россией схему оплаты поставок газа.
31 марта президент Владимир Путин подписал указ, в котором описывалась схема оплаты газа для недружественных стран, поддержавших санкции против России. Согласно документу, иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К», на которые вносится оплата в валюте контракта, Газпромбанк продает ее на Московской бирже и передает «Газпрому». 22 апреля Еврокомиссия заявила, что платить за российский газ по такой схеме можно без нарушений антироссийских санкций ЕС.