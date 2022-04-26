В Болгарии заявили о скором прекращении поставок российского газа
Министерство энергетики Болгарии заявило о получении уведомления от «Газпрома», в котором говорится, что компания прекратит поставки в страну с 27 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.
«Сегодня, 26 апреля, в ЕАД "Булгаргаз" поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 г.», — указано в заявлении болгарского министерства.
Болгарская сторона также заявила, что «полностью выполнила свои обязательства и произвела все платежи, требуемые по настоящему договору». Однако там добавили, что новый порядок оплаты поставок российского газа в рублях «создает значительные риски для Болгарии».
«Министерство энергетики, Болгарский энергетический холдинг, «Булгаргаз» и «Булгартрансгаз» предприняли шаги по созданию альтернативных механизмов поставок природного газа и разрешению ситуации. В настоящее время никаких ограничительных мер для потребления в Болгарии не требуется», — резюмировали в министерстве.
31 марта президент Владимир Путин подписал указ, в котором описывалась схема оплаты газа для недружественных стран, поддержавших санкции против России. Согласно документу, иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К», на который вносится оплата в валюте контракта, Газпромбанк продает ее на Московской бирже и передает «Газпрому». 22 апреля Еврокомиссия заявила, что платить за российский газ по такой схеме можно без нарушений антироссийских санкций ЕС.
При этом 3 апреля министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что страна получила уведомление от «Газпрома» об оплате поставок газа в рублях, однако она планирует продолжить платить в евро.
26 апреля польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что получила письмо от «Газпрома», в котором говорится о полной приостановке поставок российского газа в страну с 27 апреля. В Польше ранее также заявляли об отказе переходить на предложенную Россией схему оплаты поставок газа.