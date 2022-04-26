Газета
Экономика

В Болгарии заявили о скором прекращении поставок российского газа

Ведомости

Министерство энергетики Болгарии заявило о получении уведомления от «Газпрома», в котором говорится, что компания прекратит поставки в страну с 27 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня, 26 апреля, в ЕАД "Булгаргаз" поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 г.», — указано в заявлении болгарского министерства.

Болгарская сторона также заявила, что «полностью выполнила свои обязательства и произвела все платежи, требуемые по настоящему договору». Однако там добавили, что новый порядок оплаты поставок российского газа в рублях «создает значительные риски для Болгарии».

«Министерство энергетики, Болгарский энергетический холдинг, «Булгаргаз» и «Булгартрансгаз» предприняли шаги по созданию альтернативных механизмов поставок природного газа и разрешению ситуации. В настоящее время никаких ограничительных мер для потребления в Болгарии не требуется», — резюмировали в министерстве.

Еврокомиссия рассказала о схеме оплаты газа в рублях без нарушения санкций

Теперь ее правомерность должна оценить Россия, считают юристы

31 марта президент Владимир Путин подписал указ, в котором описывалась схема оплаты газа для недружественных стран, поддержавших санкции против России. Согласно документу, иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К», на который вносится оплата в валюте контракта, Газпромбанк продает ее на Московской бирже и передает «Газпрому». 22 апреля Еврокомиссия заявила, что платить за российский газ по такой схеме можно без нарушений антироссийских санкций ЕС.

При этом 3 апреля министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что страна получила уведомление от «Газпрома» об оплате поставок газа в рублях, однако она планирует продолжить платить в евро.

26 апреля польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что получила письмо от «Газпрома», в котором говорится о полной приостановке поставок российского газа в страну с 27 апреля. В Польше ранее также заявляли об отказе переходить на предложенную Россией схему оплаты поставок газа.

Ранее по теме: Uniper допустила возможность оплаты поставок российского газа в рублях

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных