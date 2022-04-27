Bloomberg: четыре европейских покупателя заплатили за российский газ в рублях

27 апреля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна готова оплачивать поставки российского газа в рублях с 22 мая. «Однако найдено решение, позволяющее перевести плату за газ в евро на наш счет в евро в Газпромбанке, который будет конвертирован в рубли Газпромбанком и который будет передан в «Газпром экспорт», — говорил Сийярто (цитата по «РИА»). Пока что Венгия — единственная страна Евросоюза, официально поддержавшая новую схему расчета с Россией. Ранее о готовности оплачивать газ в рублях заявляли Сербия, Молдавия, Армения, Индия также готова вести рублевые расчеты вслед за оплатой нефти в рупиях.