Газета
Бизнес

Bloomberg: четыре европейских покупателя заплатили за российский газ в рублях

Ведомости

Десять европейских покупателей газа уже открыли счета в Газпромбанке для рублевых расчетов за газ, четыре покупателя уже оплатили поставки на новых условиях, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Дальнейшие отключения стран от поставок, если другие покупатели не выполнят требования президента России, вероятны не раньше второй половины мая, когда будут производиться следующие платежи, следует из материала агентства.

27 апреля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна готова оплачивать поставки российского газа в рублях с 22 мая. «Однако найдено решение, позволяющее перевести плату за газ в евро на наш счет в евро в Газпромбанке, который будет конвертирован в рубли Газпромбанком и который будет передан в «Газпром экспорт», — говорил Сийярто (цитата по «РИА»). Пока что Венгия — единственная страна Евросоюза, официально поддержавшая новую схему расчета с Россией. Ранее о готовности оплачивать газ в рублях заявляли Сербия, Молдавия, Армения, Индия также готова вести рублевые расчеты вслед за оплатой нефти в рупиях.

31 марта Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 г., в рубли. Для этого иностранные покупатели смогут открыть специальный рублевый счет типа «К» в Газпромбанке.

Для совершения сделок нерезиденты должны оплачивать газ в валюте контракта в Газпромбанке, а банк будет продавать валюту на Московской бирже, после чего зачислит рубли «Газпрому». В случае неисполнения этого условия «Газпрому» запрещается продолжать поставки, если оплаты импорта от контрагента не последовало или же покупатель произвел оплату в иностранной валюте, не в полном объеме или зачислил средства не в Газпромбанк. «Газпром» уже приостановил поставки газа болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG с 27 апреля из-за невыполнения этих условий, сообщала компания.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных