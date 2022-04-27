Bloomberg: четыре европейских покупателя заплатили за российский газ в рублях
Десять европейских покупателей газа уже открыли счета в Газпромбанке для рублевых расчетов за газ, четыре покупателя уже оплатили поставки на новых условиях, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Дальнейшие отключения стран от поставок, если другие покупатели не выполнят требования президента России, вероятны не раньше второй половины мая, когда будут производиться следующие платежи, следует из материала агентства.
27 апреля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна готова оплачивать поставки российского газа в рублях с 22 мая. «Однако найдено решение, позволяющее перевести плату за газ в евро на наш счет в евро в Газпромбанке, который будет конвертирован в рубли Газпромбанком и который будет передан в «Газпром экспорт», — говорил Сийярто (цитата по «РИА»). Пока что Венгия — единственная страна Евросоюза, официально поддержавшая новую схему расчета с Россией. Ранее о готовности оплачивать газ в рублях заявляли Сербия, Молдавия, Армения, Индия также готова вести рублевые расчеты вслед за оплатой нефти в рупиях.
31 марта Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 г., в рубли. Для этого иностранные покупатели смогут открыть специальный рублевый счет типа «К» в Газпромбанке.
Для совершения сделок нерезиденты должны оплачивать газ в валюте контракта в Газпромбанке, а банк будет продавать валюту на Московской бирже, после чего зачислит рубли «Газпрому». В случае неисполнения этого условия «Газпрому» запрещается продолжать поставки, если оплаты импорта от контрагента не последовало или же покупатель произвел оплату в иностранной валюте, не в полном объеме или зачислил средства не в Газпромбанк. «Газпром» уже приостановил поставки газа болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG с 27 апреля из-за невыполнения этих условий, сообщала компания.