ЦБ ограничил возможности ускоренной продажи конвертированных акций
Банк России ограничил возможности ускоренной распродажи расконвертированных в акции иностранных депозитарных расписок, сообщается на сайте регулятора. Для поддержания финансовой стабильности регулятор предписал профучастникам-депозитариям отдельно учитывать акции российских эмитентов после их конвертации из иностранных депозитарных расписок, а также ограничить операции по списанию таких бумаг на уровне 0,2% от их количества за торговый день. Меры распространяются на биржевые и внебиржевые сделки. Ограничения не касаются депозитарных расписок, приобретенных до 1 марта 2022 г., и владельцев ценных бумаг, получивших разрешение правительственной комиссии.
Свое решение Банк России объяснил спекуляцией со стороны резидентов: регулятор выявил тенденцию покупки россиянами у иностранных стран депозитарных расписок для их последующей конвертации в акции и продажи на торгах. Такие действия могут привести к непропорциональному росту предложения активов на рынке и падению котировок. Как следствие, произойдет отрицательная переоценка российских активов у резидентов и поставит под угрозу стабильность финансового рынка.
Российские эмитенты до 5 мая должны провести делистинг собственных депозитарных расписок с иностранных бирж с дальнейшей конвертацией в российские ценные бумаги, сообщал ранее ЦБ. «Российские эмитенты обязаны до 5 мая 2022 года предпринять действия для расторжения договоров, в соответствии с которыми осуществлялось размещение ценных бумаг по иностранному праву, а также для прекращения программ депозитарных расписок. Эти процедуры будут проходить в сроки, установленные такими договорами. Для дальнейшей конвертации иностранных депозитарных расписок в акции российского эмитента их держатель должен будет подтвердить, что владел ими на день вступления в силу запрета», — говорилось в сообщении регулятора.
С 27 апреля вступает в силу запрет на выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Сохранить программы депозитарных расписок эмитенты смогут по решению правительства, если до 5 мая подадут соответственное заявление. «При положительном решении дополнительных действий от российского эмитента и держателей депозитарных расписок не потребуется. В случае отказа процедуру по расторжению договора с зарубежным банком — эмитентом депозитарных расписок следует начать в течение 5 рабочих дней», — добавили в ЦБ.
16 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских эмитентов с иностранных бирж. Ранее такие меры предлагало и Минэкономразвития.
Лондонская фондовая биржа (LSE) с 3 марта остановила торги депозитарными расписками российских компаний на неопределенный срок на фоне начала военной спецоперации на Украине. Ограничения затронули в том числе и юридических лиц, зарегистрированных в Великобритании и на Кипре — в их числе En+ и TCS Group (головная компания «Тинькофф банка»). Доступ к торгам приостановили 27 компаниям. Американские торговые площадки NYSE и NASDAQ приостановили торги большинством бумаг российских компаний с 28 февраля.