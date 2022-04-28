Газета
Экономика

Кабмин выделит 16,7 млрд рублей на льготные кредиты крупным транспортным предприятиям

Ведомости

Правительство запустило кредитную программу для системообразующих предприятий транспортного комплекса и ЖКХ, а также расширило возможности займов для аграриев, сообщила пресс-служба кабмина.  

О новых мерах поддержки рассказал премьер-министр Мишустин на заседании правительства. Транспортные компании смогут взять льготные кредиты до 10 млрд руб. на срок до 12 месяцев – ставка займа составит не более 11% годовых. На эти цели будет выделено 16,7 млрд руб., уточнил Мишустин.

Предприятия из сферы ЖКХ смогут получить на тех же условиях кредиты на сумму до 5 млрд руб., средства должны быть направлены на пополнение оборотных средств и подготовку к осенне-зимнему сезону. Для системообразующих агропредприятий максимальный размер льготных кредитов на пополнение оборотного капитала повышен с 5 до 7 млрд руб.

«Таких компаний и организаций у нас более 1300. Рассчитываем, что это решение поможет агропромышленному комплексу и дальше выполнять задачи обеспечения продовольственной безопасности», – сказал Мишустин.

В правительстве считают, что дополнительные средства помогут «компенсировать расходы, возникшие из-за логистических сложностей и увеличения стоимости продукции из смежных секторов».

На заседании Мишустин поручил упросить порядок предоставления межбюджетных трансфертов, также правительство рассмотрит законопроект, который позволит лизингополучателям полностью или частично выкупать имущество без штрафов и пеней, даже если этот вариант не предусматривался контрактом. В случае ее принятия, мера будет действовать до конца 2022 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных