Кабмин выделит 16,7 млрд рублей на льготные кредиты крупным транспортным предприятиям
Правительство запустило кредитную программу для системообразующих предприятий транспортного комплекса и ЖКХ, а также расширило возможности займов для аграриев, сообщила пресс-служба кабмина.
О новых мерах поддержки рассказал премьер-министр Мишустин на заседании правительства. Транспортные компании смогут взять льготные кредиты до 10 млрд руб. на срок до 12 месяцев – ставка займа составит не более 11% годовых. На эти цели будет выделено 16,7 млрд руб., уточнил Мишустин.
Предприятия из сферы ЖКХ смогут получить на тех же условиях кредиты на сумму до 5 млрд руб., средства должны быть направлены на пополнение оборотных средств и подготовку к осенне-зимнему сезону. Для системообразующих агропредприятий максимальный размер льготных кредитов на пополнение оборотного капитала повышен с 5 до 7 млрд руб.
«Таких компаний и организаций у нас более 1300. Рассчитываем, что это решение поможет агропромышленному комплексу и дальше выполнять задачи обеспечения продовольственной безопасности», – сказал Мишустин.
В правительстве считают, что дополнительные средства помогут «компенсировать расходы, возникшие из-за логистических сложностей и увеличения стоимости продукции из смежных секторов».
На заседании Мишустин поручил упросить порядок предоставления межбюджетных трансфертов, также правительство рассмотрит законопроект, который позволит лизингополучателям полностью или частично выкупать имущество без штрафов и пеней, даже если этот вариант не предусматривался контрактом. В случае ее принятия, мера будет действовать до конца 2022 г.