Кабмин выделит 16,7 млрд рублей на льготные кредиты крупным транспортным предприятиям

На заседании Мишустин поручил упросить порядок предоставления межбюджетных трансфертов, также правительство рассмотрит законопроект, который позволит лизингополучателям полностью или частично выкупать имущество без штрафов и пеней, даже если этот вариант не предусматривался контрактом. В случае ее принятия, мера будет действовать до конца 2022 г.