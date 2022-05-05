Боррель: ЕС пока не обсуждает отказ от российского газа

27 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа готовится к прекращению поставок газа из России. Это заявление было сделано на фоне приостановки прямых поставок российского газа в Польшу и Болгарию из-за отказа оплатить топливо в рублях. «Газпром» позже заявил, что Польша все же получает российский газ по виртуальному реверсу через другие страны. При этом глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн отметил, что страны ЕС не готовы к введению запрета на поставки российского газа.