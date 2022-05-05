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Экономика

Боррель: ЕС пока не обсуждает отказ от российского газа

Ведомости

Страны — члены Евросоюза пока не обсуждают возможность отказа от поставок российского газа, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции Cadena SER.

«Рынок нефти глобальный, есть альтернативные поставщики, а вот с газом другая проблема. Начнем с того, что это не только энергетический продукт: газ нельзя заменить чем-то другим в нефтехимической промышленности», — подчеркнул Боррель. Он отметил, что вопрос о «закрытии газового крана с Россией пока не обсуждается».

27 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа готовится к прекращению поставок газа из России. Это заявление было сделано на фоне приостановки прямых поставок российского газа в Польшу и Болгарию из-за отказа оплатить топливо в рублях. «Газпром» позже заявил, что Польша все же получает российский газ по виртуальному реверсу через другие страны. При этом глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн отметил, что страны ЕС не готовы к введению запрета на поставки российского газа.

«Я не думаю, что мы сегодня готовы к введению эмбарго на поставки газа из России с учетом последствий такого шага. Ведь газоснабжение обеспечивается поставками из России», — заявил Штерн (цитата по ТАСС). Прекращение импорта данного энергоресурса из РФ имело бы, по словам главы компании, «тяжелые последствия для промышленности и экономики» Европы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее пояснял, что российская сторона не использует газ как инструмент шантажа, она является надежным поставщиком топлива и остается приверженной своим контрактным обязательствам. Он добавил, что новая методика оплаты российского газа была принята из-за беспрецедентных недружественных шагов западных стран, включая заморозку международных резервов ЦБ РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных