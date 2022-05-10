Во Франции допустили ввод ЕС эмбарго на российскую нефть «на этой неделе»

«Это вопрос нескольких дней. Нам необходимо действовать быстро. Сегодня этот вопрос гораздо сложнее, так как многие страны зависят от российской нефти. Это чувствительный вопрос не только для Венгрии, но и, думаю, для Словакии и Болгарии. Они больше остальных в ЕС зависят от нефти из России», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).