Во Франции допустили ввод ЕС эмбарго на российскую нефть «на этой неделе»
Введение Евросоюзом эмбарго на нефть из России произойдет в течение нескольких дней, заявил 10 мая госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала LCI.
«Это вопрос нескольких дней. Нам необходимо действовать быстро. Сегодня этот вопрос гораздо сложнее, так как многие страны зависят от российской нефти. Это чувствительный вопрос не только для Венгрии, но и, думаю, для Словакии и Болгарии. Они больше остальных в ЕС зависят от нефти из России», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).
Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони отмечал, что ЕС введет эмбарго на российскую нефть в течение девяти месяцев. По его словам, эта мера будет иметь воздействие на европейскую экономику, «но больше ударит по российской». Он также отметил, что решение не участвовать напрямую в военном конфликте, но оказывать поддержку Украине, в том числе путем применения санкций, «имеет свою экономическую цену».
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в шестом пакете санкций предлагается поэтапно ввести эмбарго на российскую нефть, отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка, а также ввести ряд других ограничений. 8 мая Bloomberg сообщил, что страны – члены Евросоюза не смогли договориться об условиях шестого пакета санкций против России.
При этом она признала, что в ЕС непросто достигнуть единства по предложенному ЕК эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, в Брюсселе ведутся переговоры с государствами, которые опасаются последствий нефтяного эмбарго, также ведется проработка альтернативных поставок.