Правительство утвердило льготные кредиты для регионов по ставке 0,1% годовых

Кроме того, с 11 мая начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей с 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами, введенного по решению президента. Мишустин сообщил, что уже подано более 2,5 млн заявок на 3,5 млн детей, размер помощи составит от 6000 до 12 000 руб. в месяц на каждого ребенка в зависимости от положения семьи – выплата может быть равна 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе.