Правительство утвердило льготные кредиты для регионов по ставке 0,1% годовых
Правительство утвердило правила предоставления регионам России льготных бюджетных кредитов в 2022 г. по ставке 0,1% годовых, рассказал на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.
Решение принято по поручению президента России Владимира Путина – оно должно помочь субъектам снизить задолженность перед банками или по облигациям. Льготные кредиты будут выдаваться на срок до 2028 г., погашать задолженность можно будет с отсрочкой – равными долями с 2025 г.
«Рассчитываем, что поддержка из федерального бюджета позволит регионам не только сократить сам рыночный долг, но и снизить платежи по его обслуживанию, а значит, высвободить ресурсы для решения наиболее актуальных вопросов», – отметил Мишустин.
В связи с отсрочкой по уплате страховых взносов для бизнеса, поставляющего товары на внутренний рынок, правительство выделило почти 1,7 трлн руб. внебюджетным фондам обязательного медицинского, пенсионного и социального страхования, чтобы компенсировать им недополученные доходы.
В рамках продолжающейся борьбы с коронавирусом правительство выделит 10,5 млрд руб. на выплаты сотрудникам медучреждений – врачам, младшему и среднему персоналу, водителям машин скорой помощи, рассказал Мишустин. В 2022 г. им уже предоставлены выплаты на сумму свыше 11 млрд руб., добавил премьер-министр.
Кроме того, с 11 мая начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей с 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами, введенного по решению президента. Мишустин сообщил, что уже подано более 2,5 млн заявок на 3,5 млн детей, размер помощи составит от 6000 до 12 000 руб. в месяц на каждого ребенка в зависимости от положения семьи – выплата может быть равна 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе.
«Средства станут доставляться «Почтой России» или перечисляться на карты родителям, которые подали заявление через портал государственных услуг, многофункциональные центры или Пенсионный фонд. В этом месяце деньги будут поступать сразу за апрель и май», – отметил премьер-министр.