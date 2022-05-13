ЦБ прогнозирует падение спроса на офисных сотрудников

В феврале номинальный рост заработных плат ускорился до 12,0% в годовом выражении после 10,8% в январе. Месячный прирост составил 1,1% в феврале после 0,4% в январе. В месячном выражении номинальные заработные платы выросли в основном за счет торговли, обработки, научной деятельности, ИТ, финансовой и строительной отраслей, говорится в докладе. В то же время рост реальной заработной платы в феврале также ускорился до 2,6% в годовом выражении после 1,9% в январе. Это связано с ростом зарплат в частном секторе, так как в бюджетном, наоборот, ускорилось падение заработных плат. При этом уровень реальной заработной платы остается выше допандемического уровня IV квартала 2019 г. на 4,9%, отмечается в докладе.