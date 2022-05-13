ЦБ прогнозирует падение спроса на офисных сотрудников
Уход зарубежных компаний из России и налаживание собственного производства может привести к тому, что на рынке труда упадет спрос на офисных сотрудников и резко вырастет спрос на рабочие специальности. Такой прогноз дан в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.
По данным ЦБ, после пандемии экономика страны восстановилась и к февралю 2022 г. уровень безработицы достиг исторического минимума — 4%. Но на фоне последних мировых событий и последующей трансформации российской экономики уровень безработицы опять может начать расти.
«Уход крупных зарубежных компаний из сфер белых воротничков приведет к тому, что часть бывших сотрудников таких компаний потеряет работу, а количество вакансий этих категорий в целом снизится. При этом процессы трансформации производственных цепочек (налаживание собственного производства, освоение нового оборудования взамен недоступного и увеличение объемов ремонта ранее закупленного) могут требовать больше работников категории синих воротничков, рынок которых уже испытывает состояние дефицита», — говорится в докладе.
Уже в марте этого года конкуренция среди офисных сотрудников — в диапазоне от трех до девяти человек на место в зависимости от специальности, а среди синих воротничков – не превышает трех человек на место, приводится в докладе индекс компании HeadHunter.
Но в ЦБ уверены, что рост безработицы может быть умеренным, так как «в условиях резкого роста инфляции предприятия, как правило, не стремятся его компенсировать повышением заработных плат и оставляют их номинальный уровень прежним». Это помогает компаниям максимально сохранять рабочие места и при этом сокращать реальные затраты на трудовые ресурсы. К тому же зарплаты в номинальном и в реальном выражении в 2021 — начале 2022 г. росли ускоренными темпами, отмечается в докладе ЦБ.
В феврале номинальный рост заработных плат ускорился до 12,0% в годовом выражении после 10,8% в январе. Месячный прирост составил 1,1% в феврале после 0,4% в январе. В месячном выражении номинальные заработные платы выросли в основном за счет торговли, обработки, научной деятельности, ИТ, финансовой и строительной отраслей, говорится в докладе. В то же время рост реальной заработной платы в феврале также ускорился до 2,6% в годовом выражении после 1,9% в январе. Это связано с ростом зарплат в частном секторе, так как в бюджетном, наоборот, ускорилось падение заработных плат. При этом уровень реальной заработной платы остается выше допандемического уровня IV квартала 2019 г. на 4,9%, отмечается в докладе.
«Большинство предприятий, опрошенных Банком России, не планируют сокращать штатную численность в ближайшее время. Меры по поддержке занятости, принятые правительством Российской Федерации в 2022 г., также будут способствовать смягчению влияния кризиса на рынок труда», — говорится в докладе.