Росрыболовство сообщило о нехватке сырья для консервных банок

Как пишет издание, импортные поставки жести и банок в Россию сократились из-за новых экономических условий — теперь материал в основном ввозят из Китая, хотя раньше у России было несколько импортеров металла и тары. При этом отечественной белой жести не хватает. До начала военной операции на Украине заводы обычно закупали материал для производства банок и готовую тару в Европе, Японии, Китае, а также внутри страны.