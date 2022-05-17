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Экономика

Росрыболовство сообщило о нехватке сырья для консервных банок

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Росрыболовство зафиксировало нехватку белой жести для производства консервных банок, сообщает газета «Известия» ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко. 

Как пишет издание, импортные поставки жести и банок в Россию сократились из-за новых экономических условий — теперь материал в основном ввозят из Китая, хотя раньше у России было несколько импортеров металла и тары. При этом отечественной белой жести не хватает. До начала военной операции на Украине заводы обычно закупали материал для производства банок и готовую тару в Европе, Японии, Китае, а также внутри страны. 

«С учетом санкций импорт сейчас возможен только из КНР. На территории страны действует несколько предприятий по производству белой жести для пищевой продукции. Но они могут не справиться с возросшим объемом заказов», — отмечает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. 

В «Рыбном союзе» в свою очередь пояснили, что проблемы возникли из-за нарушения логистических цепочек на фоне введенных недружественными странами санкций. В нынешних реалиях производители вынуждены перенастроить логистические цепочки, найти альтернативные каналы поставки и новых партнеров. По данным союза, консервы прибавили в стоимости около 28%, если сравнивать апрель 2022 г. с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас цена банки шпрот в среднем составляет 116 руб., а кильки — 67 руб.

В Минпромторге отметили, что белую жесть также производит Миорский металлопрокатный завод в Белоруссии, у которого на данный момент низкая нагрузка. Возросший спрос на белую жесть можно удовлетворить за счет повышения ее выпуска на предприятии в этой стране, указали в министерстве. Власти уже договорились с соседями выстроить кооперационные цепочки. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных