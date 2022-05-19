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Экономика

Международные резервы ЦБ России сократились за неделю на $6,4 млрд

Ведомости

Международные резервы России по данным на 13 мая 2022 г. составили $585,7 млрд, сообщили в Банке России. Недельное сокращение составило $6,4 млрд (1,1%), уточнил регулятор.

Причиной послужила отрицательная переоценка. По данным на 6 мая, объем международных резервов России составлял $592,1 млрд. По итогам апреля снижение составило 2,2% – с $606,4 млрд на 1 апреля до $593,052 млрд на 1 мая.

Международные резервы России – это высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции и средств в иностранной валюте.

После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России, или порядка $300 млрд. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что Банк России готовится к правовой защите замороженных в США активов.

После заморозки резервов Минфин России несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. После запрета Минфина США списывать деньги по еврооблигациям с российского счета в американском банке российское министерство провело выплату в рублях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных