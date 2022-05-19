Международные резервы ЦБ России сократились за неделю на $6,4 млрд
Международные резервы России по данным на 13 мая 2022 г. составили $585,7 млрд, сообщили в Банке России. Недельное сокращение составило $6,4 млрд (1,1%), уточнил регулятор.
Причиной послужила отрицательная переоценка. По данным на 6 мая, объем международных резервов России составлял $592,1 млрд. По итогам апреля снижение составило 2,2% – с $606,4 млрд на 1 апреля до $593,052 млрд на 1 мая.
Международные резервы России – это высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции и средств в иностранной валюте.
После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России, или порядка $300 млрд. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что Банк России готовится к правовой защите замороженных в США активов.
После заморозки резервов Минфин России несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. После запрета Минфина США списывать деньги по еврооблигациям с российского счета в американском банке российское министерство провело выплату в рублях.