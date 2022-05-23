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Экономика

Польша досрочно разорвала соглашение с Россией о поставках газа

Ведомости

Правительство Польши приняло решение разорвать межправительственное соглашение с Россией о поставках газа, подписанное в 1993 г., сообщил представитель правительства республики по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

«13 мая правительство [премьер-министра] Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации», — объявил Наимский, отметив, что отношения в газовой отрасли между странами перестают существовать (цитата по ТАСС).

27 апреля «Газпром» сообщил, что приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях. Также компания предупредила, что в случае отбора транзитного газа для третьих стран, который поставляется через территории Польши и Болгарии, поставки уменьшатся на соответствующий объем.

Еврокомиссия, в свою очередь, сочла решение «Газпрома» «нарушением контрактов». По мнению еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, это также можно расценивать как попытку «расколоть ЕС». Немедленных рисков для снабжения газом ЕС пока нет, Болгария и Польша получают газ через Грецию и Германию, заключила представитель ЕК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее пояснял, что российская сторона не использует газ как инструмент шантажа, она является надежным поставщиком топлива и остается приверженной своим контрактным обязательствам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных