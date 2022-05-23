Польша досрочно разорвала соглашение с Россией о поставках газа
Правительство Польши приняло решение разорвать межправительственное соглашение с Россией о поставках газа, подписанное в 1993 г., сообщил представитель правительства республики по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.
«13 мая правительство [премьер-министра] Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации», — объявил Наимский, отметив, что отношения в газовой отрасли между странами перестают существовать (цитата по ТАСС).
27 апреля «Газпром» сообщил, что приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях. Также компания предупредила, что в случае отбора транзитного газа для третьих стран, который поставляется через территории Польши и Болгарии, поставки уменьшатся на соответствующий объем.
Еврокомиссия, в свою очередь, сочла решение «Газпрома» «нарушением контрактов». По мнению еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, это также можно расценивать как попытку «расколоть ЕС». Немедленных рисков для снабжения газом ЕС пока нет, Болгария и Польша получают газ через Грецию и Германию, заключила представитель ЕК.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее пояснял, что российская сторона не использует газ как инструмент шантажа, она является надежным поставщиком топлива и остается приверженной своим контрактным обязательствам.