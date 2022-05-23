Байден объявил о планах нового экономического соглашения в Индо-Тихоокеанском регионе

IPEF также рассматривается как средство, с помощью которого США смогут «восстановить доверие» в регионе после того, как экс-президент Дональд Трамп вышел из Транстихоокеанского партнерства (ТТП) в 2017 г. Ожидается, что Байден пригласит Индию присоединиться к переговорам по IPEF, когда он встретится с премьер-министром Нарендрой Моди в кулуарах Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad).