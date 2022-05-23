Байден объявил о планах нового экономического соглашения в Индо-Тихоокеанском регионе
Президент США Джо Байден объявил о запуске новой «экономической инициативы» в Индо-Тихоокеанском регионе (IPEF, Indo-Pacific Economic Framework), передает агентство Reuters.
«Будущее экономики XXI века будет по большей степени писаться в Индо-Тихоокеанском регионе, в нашем регионе», — заявил Байден. К новому соглашению присоединятся 13 стран, в том числе Индия и Япония. По словам американского президента, оно должно упростить процедуры торговли, ввести стандарты цифровой экономики и технологий, а также помочь устойчивости цепочек поставок.
Байден впервые заговорил о IPEF на саммите Восточной Азии в октябре 2021 г. Согласно докладу исследовательской службы конгресса США, соглашение будет включать различные блоки, касающиеся «справедливой и устойчивой торговли, устойчивости цепочки поставок, инфраструктуры и декарбонизации, а также налогообложения и борьбы с коррупцией».
IPEF также рассматривается как средство, с помощью которого США смогут «восстановить доверие» в регионе после того, как экс-президент Дональд Трамп вышел из Транстихоокеанского партнерства (ТТП) в 2017 г. Ожидается, что Байден пригласит Индию присоединиться к переговорам по IPEF, когда он встретится с премьер-министром Нарендрой Моди в кулуарах Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad).