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Экономика

Байден объявил о планах нового экономического соглашения в Индо-Тихоокеанском регионе

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Президент США Джо Байден объявил о запуске новой «экономической инициативы» в Индо-Тихоокеанском регионе (IPEF, Indo-Pacific Economic Framework), передает агентство Reuters.

«Будущее экономики XXI века будет по большей степени писаться в Индо-Тихоокеанском регионе, в нашем регионе», — заявил Байден. К новому соглашению присоединятся 13 стран, в том числе Индия и Япония. По словам американского президента, оно должно упростить процедуры торговли, ввести стандарты цифровой экономики и технологий, а также помочь устойчивости цепочек поставок.

Байден впервые заговорил о IPEF на саммите Восточной Азии в октябре 2021 г. Согласно докладу исследовательской службы конгресса США, соглашение будет включать различные блоки, касающиеся «справедливой и устойчивой торговли, устойчивости цепочки поставок, инфраструктуры и декарбонизации, а также налогообложения и борьбы с коррупцией».

IPEF также рассматривается как средство, с помощью которого США смогут «восстановить доверие» в регионе после того, как экс-президент Дональд Трамп вышел из Транстихоокеанского партнерства (ТТП) в 2017 г. Ожидается, что Байден пригласит Индию присоединиться к переговорам по IPEF, когда он встретится с премьер-министром Нарендрой Моди в кулуарах Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных