МВФ сообщил о худшем состоянии мировой экономики со времен Второй мировой войны
Мировая экономика пришла в худшее состояние со времен Второй Мировой войны, заявила главный исполнительный директор Всемирного банка, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Среди причин названы пандемия коронавируса и военная операция России на Украине.
Она призвала все страны ослабить торговые барьеры, помочь государствам, испытывающим долговые трудности, и модернизировать системы трансграничных платежей, а также решать проблему климатических изменений.
После начала военных действий на территории Украины генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что сложившийся кризис может ввергнуть более одной пятой части человечества, то есть до 1,7 млрд человек, в нищету и голод. Это прежде всего может случиться из-за того, что на долю Украины и РФ приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятой части кукурузы и более половины подсолнечного масла. Зерно из этих двух стран кормит самых бедных и уязвимых людей в мире, отметил глава ООН.
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп, в свою очередь, заявил, что санкции Запада, направленные против России, парализовали мировую экономику. Последствия введенных санкций уже нанесли вред бедным странам и будут в дальнейшем ухудшать ситуацию в мире. Многие люди могут умереть от голода, так как их лишают доступа к продуктам питания, а гуманитарная и продовольственная помощь не помогут из-за нарушенных экономических, финансовых и торговых связей, добавил он.
МИД РФ, со своей стороны, не раз отвергал обвинения в подрыве продовольственной безопасности. Во внешнеполитическом ведомства отмечали, что странам необходимо обратить внимание на последствия односторонних действий западных стран, в первую очередь из «группы семи» (G7). Санкции, введенные против России, усугубили проблему «разрыва логистических и финансовых цепочек поставок продовольствия на мировые рынки», отмечено в заявлении.
В апреле МВФ ухудшил прогноз по росту мирового ВВП в 2022 г. до 3,6%. После 2023 г. темпы роста мирового ВВП, как ожидается, снизятся примерно до 3,3% в среднесрочной перспективе. В минувшем году, по подсчетам аналитиков МВФ, мировая экономика выросла на 6,1%.