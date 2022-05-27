Минсельхоз не ожидает ущерба для России при отмене запрета на экспорт зерновых в ЕАЭС
Решение о снятии действующего с 15 марта по 30 июня запрета на вывоз зерновых в страны ЕАЭС из России будет приниматься «не в ущерб себе», заявила на Всероссийском зерновом форуме замглавы Министерства сельского хозяйства Оксана Лут. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Здесь мы будем двигаться по балансам, будем определять объемы, которые необходимы каждой стране, каждую страну из союза, конечно, мы обязаны обеспечивать продовольствием, не в ущерб себе. Тем не менее, все возможности обеспечить каждую из четырех стран у нас есть», – сказала Лут.
По ее словам, Минсельхозу также хотелось бы, чтобы «правила были честными» и чтобы пошлины не работали в ущерб российским сельхозпроизводителям и другим участникам рынка.
Лут рассказала, что в рамках Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обсуждаются вопросы о регулировании в рамках союза всех базовых культур и продуктов питания, и страны договорились о том, чтобы идти «по принципам балансов» при поставках – исходя из объемов производства каждой страны и ее потребностей.
«Почему у нас возник запрет на экспорт зерновых внутри ЕврАзЭС – так получилось, что экспорт в Казахстан у нас превысил за три месяца экспорт в Казахстан за весь прошлый год», – отметила Лут.
В середине марта Россия ввела запрет на экспорт зерновых. Продажи зерна в страны ЕАЭС, куда входит и Казахстан, запрещены до 30 июня. Кроме того, до 31 августа действует запрет на вывоз сахара за границу. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом России.