Минсельхоз не ожидает ущерба для России при отмене запрета на экспорт зерновых в ЕАЭС

«Здесь мы будем двигаться по балансам, будем определять объемы, которые необходимы каждой стране, каждую страну из союза, конечно, мы обязаны обеспечивать продовольствием, не в ущерб себе. Тем не менее, все возможности обеспечить каждую из четырех стран у нас есть», – сказала Лут.