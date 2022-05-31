Газета
Экономика

Суд Москвы отклонил иск швейцарского трейдера «Антипинского НПЗ» к «Сбербанку»

Ведомости

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций, отказавших швейцарской New Stream Trading AG в иске к Сбербанку» о признании недействительными договоров поручительства, следует из картотеки суда. Эти документы ранее позволили структурам «Сбербанка» взыскать с компании, принадлежащей бывшему владельцу обанкротившегося «Антипинского НПЗ» Дмитрию Мазурову, 38 млрд руб.

New Stream Trading AG была создана для торговли нефтепродуктами с «Антипинского НПЗ». Но в 2018 г. завод, входившей в группу «Новый поток» Мазурова, начал испытывать финансовые трудности с оборотными средствами. Как пишет «Интерфакс», завод задолжал трейдерам 13 млрд рублей. Крупнейший кредитор группы – «Сбербанк» предоставил займы. А уже в 2019 году выявил признаки банкротства на НПЗ.

В мае 2019 г. банк получил 80% акций «Антипинского НПЗ», принадлежащих Мазурову через кипрскую Vikay Industrial Limited и через два года продал их с торгов «Русинвесту» Анатолия Яблонского за 110,867 млрд рублей. Сам Мазуров сейчас находится в СИЗО по обвинению в хищении кредитных средств.

В сентябре 2019 года «Сбербанк» и его «внучка» «СБК» подали к New Stream Trading AG иски в Арбитражные суды Москвы и Тюменской области о взыскании 28,1 млрд рублей. А в декабре 2020 года с учетом всех требований суды приняли решение взыскать с New Stream Trading AG 38,4 млрд рублей. Попытки швейцарского трейдера обжаловать решения, в том числе через Верховный суд России, не увенчались успехом.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных