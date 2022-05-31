Суд Москвы отклонил иск швейцарского трейдера «Антипинского НПЗ» к «Сбербанку»

В сентябре 2019 года «Сбербанк» и его «внучка» «СБК» подали к New Stream Trading AG иски в Арбитражные суды Москвы и Тюменской области о взыскании 28,1 млрд рублей. А в декабре 2020 года с учетом всех требований суды приняли решение взыскать с New Stream Trading AG 38,4 млрд рублей. Попытки швейцарского трейдера обжаловать решения, в том числе через Верховный суд России, не увенчались успехом.