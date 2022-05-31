Суд Москвы отклонил иск швейцарского трейдера «Антипинского НПЗ» к «Сбербанку»
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций, отказавших швейцарской New Stream Trading AG в иске к Сбербанку» о признании недействительными договоров поручительства, следует из картотеки суда. Эти документы ранее позволили структурам «Сбербанка» взыскать с компании, принадлежащей бывшему владельцу обанкротившегося «Антипинского НПЗ» Дмитрию Мазурову, 38 млрд руб.
New Stream Trading AG была создана для торговли нефтепродуктами с «Антипинского НПЗ». Но в 2018 г. завод, входившей в группу «Новый поток» Мазурова, начал испытывать финансовые трудности с оборотными средствами. Как пишет «Интерфакс», завод задолжал трейдерам 13 млрд рублей. Крупнейший кредитор группы – «Сбербанк» предоставил займы. А уже в 2019 году выявил признаки банкротства на НПЗ.
В мае 2019 г. банк получил 80% акций «Антипинского НПЗ», принадлежащих Мазурову через кипрскую Vikay Industrial Limited и через два года продал их с торгов «Русинвесту» Анатолия Яблонского за 110,867 млрд рублей. Сам Мазуров сейчас находится в СИЗО по обвинению в хищении кредитных средств.
В сентябре 2019 года «Сбербанк» и его «внучка» «СБК» подали к New Stream Trading AG иски в Арбитражные суды Москвы и Тюменской области о взыскании 28,1 млрд рублей. А в декабре 2020 года с учетом всех требований суды приняли решение взыскать с New Stream Trading AG 38,4 млрд рублей. Попытки швейцарского трейдера обжаловать решения, в том числе через Верховный суд России, не увенчались успехом.