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Экономика

ЦБ не возражает против использования криптовалют в международных расчетах

Ведомости

Банк России сохраняет позицию насчет того, что использование криптовалют в российской финансовой инфраструктуре несет риски, но не возражает против их применения при международных расчетах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя регулятора Ксению Юдаеву.

«Мы сохраняем свою позицию, что активное использование криптовалют внутри страны, особенно в финансовой системе РФ, создает большие риски и риски для граждан и пользователей. Мы считаем, что в нашей стране они могут быть достаточно большими. В принципе, не возражаем на использование криптовалют в международных сделках и международной финансовой инфраструктуре», — сказала Юдаева.

На прошлой неделе Минфин представил доработанную версию своего законопроекта «О цифровых валютах», который затрагивает регулирование крипторынка, с учетом замечаний Минэкономразвития, МВД, Минцифры, ФНС, Росфинмониторинга и Центра национальных проектов Аналитического центра при правительстве. В нем, в частности, появилась статья, которая разрешает использование цифровых валют в качестве средства оплаты внешнеторговой деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Позже представитель ЦБ сказал «Ведомостям», что в теории использовать криптовалюту в международных расчетах можно, но потенциал таких расчетов довольно ограничен. Криптовалюты обслуживают намного меньше платежей, чем традиционные платежные системы, поэтому после перехода крупные регулярные платежи могут быть обнаружены и заблокированы иностранными регуляторами, объяснил он. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных