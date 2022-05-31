ЦБ не возражает против использования криптовалют в международных расчетах
Банк России сохраняет позицию насчет того, что использование криптовалют в российской финансовой инфраструктуре несет риски, но не возражает против их применения при международных расчетах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя регулятора Ксению Юдаеву.
«Мы сохраняем свою позицию, что активное использование криптовалют внутри страны, особенно в финансовой системе РФ, создает большие риски и риски для граждан и пользователей. Мы считаем, что в нашей стране они могут быть достаточно большими. В принципе, не возражаем на использование криптовалют в международных сделках и международной финансовой инфраструктуре», — сказала Юдаева.
На прошлой неделе Минфин представил доработанную версию своего законопроекта «О цифровых валютах», который затрагивает регулирование крипторынка, с учетом замечаний Минэкономразвития, МВД, Минцифры, ФНС, Росфинмониторинга и Центра национальных проектов Аналитического центра при правительстве. В нем, в частности, появилась статья, которая разрешает использование цифровых валют в качестве средства оплаты внешнеторговой деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Позже представитель ЦБ сказал «Ведомостям», что в теории использовать криптовалюту в международных расчетах можно, но потенциал таких расчетов довольно ограничен. Криптовалюты обслуживают намного меньше платежей, чем традиционные платежные системы, поэтому после перехода крупные регулярные платежи могут быть обнаружены и заблокированы иностранными регуляторами, объяснил он.