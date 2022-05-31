ЦБ не возражает против использования криптовалют в международных расчетах

«Мы сохраняем свою позицию, что активное использование криптовалют внутри страны, особенно в финансовой системе РФ, создает большие риски и риски для граждан и пользователей. Мы считаем, что в нашей стране они могут быть достаточно большими. В принципе, не возражаем на использование криптовалют в международных сделках и международной финансовой инфраструктуре», — сказала Юдаева.