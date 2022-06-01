Россия ограничила экспорт инертных газов до конца 2022 года

К инертным газам относятся, в частности, аргон, гелий и неон, которые активно используются для производства полупроводников и микросхем. Они, в свою очередь, необходимы для изготовления гаджетов, автомобилей, навигационных систем и т. п. Из документа следует, что экспорт неона будет доступен только по решению правительства, на основании предложений Минпромторга.