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Россия ограничила экспорт инертных газов до конца 2022 года

Ведомости

Россия ограничила экспорт инертных газов, в том числе неона, до конца 2022 г., сообщают «Известия» со ссылкой на утвержденное постановление правительства.

К инертным газам относятся, в частности, аргон, гелий и неон, которые активно используются для производства полупроводников и микросхем. Они, в свою очередь, необходимы для изготовления гаджетов, автомобилей, навигационных систем и т. п. Из документа следует, что экспорт неона будет доступен только по решению правительства, на основании предложений Минпромторга.

«Россия решила напомнить недружественным странам об их импортозависимости. Теперь российский Минпромторг определит, кто будет иметь доступ к неону, криптону, ксенону — ключевым и критически важным газам для производства полупроводников, более 30% которых на мировом рынке приходится на нашу страну», —  сказал «Известиям» источник в финансово-экономическом блоке правительства.

8 апреля ЕС принял пятый пакет санкций против России. Страны наложили запрет на экспорт передовых полупроводников, «чувствительного оборудования», транспорта и химикатов, в том числе катализаторов, которые используются в нефтеперерабатывающей промышленности, авиатоплива и топливных присадок. 

Помимо этого были введены санкции в отношении российских производителей чипов – под ограничения попали «Байкал электроникс», МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус»), «НМ-тех» (работает на базе завода «Ангстрем-Т») и НТЦ «Модуль». Также производители электроники «Байкал электроникс» и «Крокус наноэлектроника» находятся в санкционном списке Японии.

Тайваньская TSMC (один из крупнейших производителей полупроводников в мире) 25 февраля предупредила российских разработчиков микроэлектроники о том, что США требуют от компании прекратить сотрудничество с контрагентами из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных