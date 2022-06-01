ВВП России снизился в апреле на 3%
ВВП России снизился в годовом выражении по итогам апреля на 3%, говорится в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике», подготовленном Минэкономразвития РФ.
«На фоне беспрецедентного санкционного давления, по оценке Минэкономразвития России, ВВП снизился на 3% в годовом выражении после роста на 1,3% в марте», — говорится в обзоре. Основными факторами снижения ВВП МЭР называет транcпортно-логистические ограничения, а также сокращение внутреннего спроса. Из базовых отраслей экономики существенный спад продемонстрировали оптовая торговля (-11,9% в апреле после -0,3% в марте) и грузовой транспорт (-5,9% после +3,6% ).
Значимый вклад в снижение ВВП в апреле также внесло сокращение потребительского спроса. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг, по оценке министерства, сократился на 6,7% в апреле после роста на 3,3% в марте, в первую очередь, за счет розничного товарооборота. При этом в строительной отрасли и сельском хозяйстве в апреле годовая динамика улучшилась — объем строительных работ в апреле вырос на 7,9%, в сельском хозяйстве рост ускорился до 3,2%, отмечено в отчете.
В январе — апреле 2022 г. ведомство оценило рост ВВП в 1,7% в годовом исчислении. По предварительной оценке, рост в I квартале составил 3,5%. В обзоре министерство также скорректировало свои оценки по росту экономики страны в годовом выражении в марте — до 1,3% с прежних 1,6%, феврале — до 4,1% с 4,3%, в январе — до 5,6% с 5,8%.
Согласно докладу Минэкономразвития, представленному ранее, экономика России будет сокращаться два года подряд на фоне масштабных санкций: в этом году спад составит 7,8%, в следующем – 0,7%. Инфляция в годовом выражении будет на уровне 17,5% по итогам 2022 г. При этом министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что темпы спада российской экономики в 2022 г. будут гораздо меньше, чем прогнозировалось ранее, благодаря действиям, предпринятым правительством за последние три месяца.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что российская экономика будет перестраиваться полтора-два года: в это время ВВП будет снижаться, а затем перейдет к росту. По его словам, масштаб изменений пока только проявляется по мере вступления в силу санкций. Ранее он утверждал, что в этом году дополнительные расходы бюджета на стабилизацию экономики могут составить более 4 трлн руб.