ВВП России снизился в апреле на 3%

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что российская экономика будет перестраиваться полтора-два года: в это время ВВП будет снижаться, а затем перейдет к росту. По его словам, масштаб изменений пока только проявляется по мере вступления в силу санкций. Ранее он утверждал, что в этом году дополнительные расходы бюджета на стабилизацию экономики могут составить более 4 трлн руб.