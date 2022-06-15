России предсказали падение экспорта стальной продукции в 2022 году на четверть

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрия Пучкарева, из крупных сталелитейщиков сильнее сократить производство могут «Северсталь» и ММК. «Северсталь» сильно пострадала от санкций ЕС и необходимости переориентировать поставки. ММК в свою очередь может снизить производство из-за высокой доли поставок на внутренний рынок, где цены просели в последние месяцы», – поясняет он. Более высокая загрузка мощностей в 2022 г. в сравнении с другими компаниями сектора, по его словам, может быть у НЛМК. «У компании высокая доля экспорта, а санкции не оказали на нее такого сильного влияния, как на конкурентов (НЛМК продолжает поставлять в ЕС полуфабрикаты, которые не попали под санкции. – «Ведомости»)», – пояснил эксперт.