России предсказали падение экспорта стальной продукции в 2022 году на четверть

России предсказали падение экспорта стальной продукции в 2022 году на четвертьЭкспорт открыт лишь для полуфабрикатов и других низкомаржинальных товаров
Российские предприятия черной металлургии по итогам 2022 г. могут снизить объемы производства к предыдущему году на 11 млн т, или на 15%, до 59,6 млн т. Такой прогноз 14 июня дала группа НЛМК, один из крупнейших в РФ производителей стали.
Наибольшее снижение группа ожидает во втором полугодии – на 26% до 26,3 млн т. Самым значительным, по прогнозам НЛМК, оно будет в сегменте горячекатаного проката – порядка 29% до 10,7 млн т. Выпуск сортового проката просядет примерно на 15% до 17,5 млн т, производство полуфабрикатов – на 6% до 14,9 млн т.
Как писали «Ведомости», основными причинами спада производства стали снижение инвестактивности в строительной отрасли (что привело к сокращению спроса в РФ), а также практически полная остановка экспорта в ЕС и США из-за санкций. Источник «Ведомостей» в крупной металлургической компании добавляет, что потребители и в других странах сейчас «в принципе отказываются от стальной продукции российского происхождения».
В марте 2022 г. ЕС в рамках санкций из-за СВО на Украине запретил импорт из России стального проката, арматуры, сварных и бесшовных труб. Всего за 2021 г. Россия, по данным ФТС, экспортировала только стального проката на $7,36 млрд, а физический объем поставок вырос на 11,6% до 8,5 млн т («Ведомости» писали об этом 13 марта).
Что происходит с ценами на металл в России
Как писали «Ведомости» 14 июня, к концу мая цены на сталь и стальной прокат в России приблизились к уровню экспортного паритета, т. е. снизились и сравнялись с котировками на ведущих торговых площадках за рубежом. Это произошло за счет укрепления рубля к доллару, снижения спроса на металл и усиления конкуренции на внутреннем рынке на фоне закрытия для российских металлургов рынка ЕС.
По прогнозам НЛМК, экспорт стальной продукции из России в 2022 г. может снизиться на 23%. Сильнее всего просядет вывоз стального проката. Представитель НЛМК поясняет, что именно этот вид продукции в основном поставлялся в Европу и попал под санкции. «Перенаправить его на другие рынки сложнее, чем полуфабрикаты, поскольку там уже действуют другие ограничения: пошлины, квоты и проч.», – сказал он «Ведомостям».
Представитель «Северстали» считает, что любые прогнозы сейчас «имеют мало смысла». По его словам, с учетом неплохих результатов I квартала и ряда других факторов годовое снижение производства «может составить как 10%, так и 25%».
В других металлургических компаниях отказались от комментариев или не ответили на запросы «Ведомостей».
Согласно данным Всемирной ассоциации стали (WSA), падение производства стальной продукции в России за январь – март 2022 г. составило 1,2%. WSA в апрельском обзоре прогнозировала снижение потребления стали в России по итогам 2022 г. к прошлому году на 20% до 35,1 млн т. Предыдущий прогноз от октября 2021 г. предполагал рост внутреннего спроса на 3%.
В Минпромторге России обновленный прогноз опровергали. Министр Денис Мантуров, комментируя данные WSA, говорил, что снижение спроса на сталь на внутреннем рынке в 2022 г. будет «в пределах однозначной цифры», т. е. не превысит 9%.
Аналитик сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Даниил Каримов в целом согласен с прогнозом НЛМК на 2022 г. Базовый прогноз «Открытие Research» также предполагает снижение производства стали в РФ на уровне 15% год к году. «Основные факторы – увеличение конкуренции среди сталелитейных компаний на внутреннем рынке в условиях, когда экспорт невозможен, как в случае с «Северсталью», или практически нерентабелен, как у ММК», – добавил он.
По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрия Пучкарева, из крупных сталелитейщиков сильнее сократить производство могут «Северсталь» и ММК. «Северсталь» сильно пострадала от санкций ЕС и необходимости переориентировать поставки. ММК в свою очередь может снизить производство из-за высокой доли поставок на внутренний рынок, где цены просели в последние месяцы», – поясняет он. Более высокая загрузка мощностей в 2022 г. в сравнении с другими компаниями сектора, по его словам, может быть у НЛМК. «У компании высокая доля экспорта, а санкции не оказали на нее такого сильного влияния, как на конкурентов (НЛМК продолжает поставлять в ЕС полуфабрикаты, которые не попали под санкции. – «Ведомости»)», – пояснил эксперт.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает прогноз по падению выплавки стали на 15% к концу года «чрезмерно пессимистичным». Его прогноз – снижение на 5%. «Проблема с экспортом горячекатаного и холоднокатаного проката очевидно будет. Но тот факт, что компании нарастят экспорт слябов и заготовок, не до конца учтен», – поясняет он.
Гришунин прогнозирует снижение экспорта стальной продукции из РФ на уровне 10%. «Низкие внутренние цены на сталь наряду с господдержкой должны увеличить внутреннее потребление», – полагает он. Оценки Каримова более пессимистичны: снижение экспорта на 25–30%. Аналитик «Финама» Алексей Калачев ждет снижения на 25–30% к середине лета и на 20–25% в целом по итогам года.
Каримов добавляет, что даже те российские компании, которые продолжают наращивать экспорт, столкнутся со снижением финпоказателей. По его словам, необходимо учитывать структуру российского экспорта, которая сильно меняется: растут поставки продукции с низкой добавленной стоимостью (полуфабрикаты и чугун) в регионы с традиционно низкой ценовой конъюнктурой. «На примере стоимости горячекатаного рулона в США, Европе и Китае становится заметна существенная разница. В США цена – $1254/т, в Европе – $990/т, а в Китае – $713/т», – пояснил он.