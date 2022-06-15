Решетников назвал укрепление рубля вызовом для экономики России

По его словам, ситуация несколько сдерживается тем, что экспортные цены на продукты крайне высоки. «По разным направлениям экспорта разное [значение], всегда есть какие-то сферы, ниши, продукция, где цены не столь высоки и, соответственно, крепкий курс существенно влияет», — подчеркнул он. Источник же крепкого курса — слабый спрос в экономике, а это в первую очередь кредитование.