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Экономика

Решетников назвал укрепление рубля вызовом для экономики России

Ведомости

Текущее укрепление рубля является одним из новых вызовов для российской экономики, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия-24» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 

«Формируется новый пакет вызовов для экономики, в первую очередь — крепкий рубль, который, конечно, чрезмерно укрепился, он создает проблему и для наших экспортеров, и для импортеров», — отметил Решетников. Минэкономразвития ожидает от Центробанка максимального снижения ключевой ставки, добавил он.

По его словам, ситуация несколько сдерживается тем, что экспортные цены на продукты крайне высоки. «По разным направлениям экспорта разное [значение], всегда есть какие-то сферы, ниши, продукция, где цены не столь высоки и, соответственно, крепкий курс существенно влияет», — подчеркнул он. Источник же крепкого курса — слабый спрос в экономике, а это в первую очередь кредитование.

Курс рубля начал укрепляться благодаря мерам правительства России, которые были приняты после введения санкций. Власти ввели контроль за движением капитала, обязали экспортеров продавать валютную выручку и потребовали оплачивать поставки газа в рублях. 10 марта курсы доллара и евро достигли максимальных значений на Мосбирже – 121,5 руб. и 132,4 руб. соответственно. Официальные курсы евро и доллара, установленные ЦБ на 15 июня, составляют 59 и 57 руб. соответственно.

Ранее сегодня зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что Центробанк уже в 2022 г. может опустить ключевую ставку до 8% из-за непредсказуемых изменений экономической ситуации во всем мире. 10 июня совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 150 б. п. до 9,5%. Таким образом, ключевая ставка вернулась к докризисному уровню.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных