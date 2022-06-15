Решетников назвал укрепление рубля вызовом для экономики России
«Формируется новый пакет вызовов для экономики, в первую очередь — крепкий рубль, который, конечно, чрезмерно укрепился, он создает проблему и для наших экспортеров, и для импортеров», — отметил Решетников. Минэкономразвития ожидает от Центробанка максимального снижения ключевой ставки, добавил он.
По его словам, ситуация несколько сдерживается тем, что экспортные цены на продукты крайне высоки. «По разным направлениям экспорта разное [значение], всегда есть какие-то сферы, ниши, продукция, где цены не столь высоки и, соответственно, крепкий курс существенно влияет», — подчеркнул он. Источник же крепкого курса — слабый спрос в экономике, а это в первую очередь кредитование.
Курс рубля начал укрепляться благодаря мерам правительства России, которые были приняты после введения санкций. Власти ввели контроль за движением капитала, обязали экспортеров продавать валютную выручку и потребовали оплачивать поставки газа в рублях. 10 марта курсы доллара и евро достигли максимальных значений на Мосбирже – 121,5 руб. и 132,4 руб. соответственно. Официальные курсы евро и доллара, установленные ЦБ на 15 июня, составляют 59 и 57 руб. соответственно.
Ранее сегодня зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что Центробанк уже в 2022 г. может опустить ключевую ставку до 8% из-за непредсказуемых изменений экономической ситуации во всем мире. 10 июня совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 150 б. п. до 9,5%. Таким образом, ключевая ставка вернулась к докризисному уровню.