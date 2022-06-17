Новак прогнозировал проблемы в Европе осенью-зимой из-за ситуации с газом
Европейские страны могут столкнуться с проблемами осенью и зимой из-за ситуации с поставками газа, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью «России 24».
«Я не исключаю, что в этом году на европейском рынке будут серьезные проблемы, особенно с точки зрения прохождения осенне-зимнего периода», — заявил Новак (цитата по «Интерфаксу»).
Он напомнил, что год назад потоки СПГ были направлены в Азию, что с учетом неполной закачки подземных хранилищ газа в Европе привело к резкому росту цен на топливо. Сейчас цены на газ в четыре раза выше, чем год назад, и такая тенденция будет сохраняться несколько лет, отметил Новак. Однако сейчас из-за локдаунов в Китае СПГ в большей степени переориентировался на Европу, в том числе российские поставки.
Также Новак рассказал, что поставки трубопроводного газа в Европу снизились из-за санкций Канады, которые не позволили вернуть «Газпрому» после ремонта оборудование, которое перекачивает газ по «Северному потоку». В год по трубопроводу поставлялось в ЕС 55 млрд куб. м газа. «Сегодня мы видим коллапс на рынке Европы — на 50% выросли цены», — добавил вице-премьер.
По его словам, если Европа хочет заполнить 80% объемов ПХГ, странам нужно закачать около 40-45 млрд куб. м газа. «Это серьезный объем», — подчеркнул Новак.
14 июня «Газпром» сообщил, что на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» работают только 3 из 4 турбин, а на следующий день из строя вышел еще один агрегат. Из-за этого мощность трубопровода снизилась с плановых 167 до 67 млн куб. м в сутки. Компания пояснила, что отправила агрегаты немецкой Siemens на ремонт, но та вовремя их не вернула. Siemens сообщила, что отправила их на ремонт в Канаду, однако санкции страны запрещают возвращать оборудование в Россию. В правительстве Канады заявили, что ведут переговоры с Германией, чтобы решить проблему.