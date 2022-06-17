Новак прогнозировал проблемы в Европе осенью-зимой из-за ситуации с газом

14 июня «Газпром» сообщил, что на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» работают только 3 из 4 турбин, а на следующий день из строя вышел еще один агрегат. Из-за этого мощность трубопровода снизилась с плановых 167 до 67 млн куб. м в сутки. Компания пояснила, что отправила агрегаты немецкой Siemens на ремонт, но та вовремя их не вернула. Siemens сообщила, что отправила их на ремонт в Канаду, однако санкции страны запрещают возвращать оборудование в Россию. В правительстве Канады заявили, что ведут переговоры с Германией, чтобы решить проблему.