Аналитики назвали самым благополучным регионом России ЯНАО
Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг российских регионов по «социальному благополучию», в котором учитывалось соотношение средней зарплаты к стоимости потребительской корзины, говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества за первый квартал 2022 г. В предыдущем квартале ЯНАО занимал второе место, а на первом была Магаданская область.
Топ-5 регионов России по социальному благополучию:
Ямало-Ненецкий автономный округ (средняя зарплата составляет 119 510 руб., потребительская корзина — 23 705,7 руб.);
Москва (114 701 руб., 27 744,3 руб.);
Магаданская области (109 110 руб., 26 850,3 руб.);
Чукотский автономный округ (128 625 руб., 32 027,4 руб.);
Сахалинская область (93 445 руб., 23 522,9 руб.).
«Средний индекс социального благополучия по всем регионам (средняя зарплата к средней стоимости жизни) по сравнению с началом года снизился с 2,68 до 2,47 (на 8%), а по сравнению с первым кварталом прошлого года – на 4% (с 2,57 до 2,47). Однако это, тем не менее, существенно ниже темпов инфляции за последние полгода, вызванной в том числе внешнеэкономическими факторами», — отметили исследователи.
Замыкает топ-35 Астраханская область: в ней средняя зарплата составляет 40 764 руб., а потребительская корзина обходится жителям в 18 185,9 руб.) Всего в топе представлен 41 регион России.