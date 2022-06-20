Аналитики назвали самым благополучным регионом России ЯНАО

«Средний индекс социального благополучия по всем регионам (средняя зарплата к средней стоимости жизни) по сравнению с началом года снизился с 2,68 до 2,47 (на 8%), а по сравнению с первым кварталом прошлого года – на 4% (с 2,57 до 2,47). Однако это, тем не менее, существенно ниже темпов инфляции за последние полгода, вызванной в том числе внешнеэкономическими факторами», — отметили исследователи.