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Аналитики назвали самым благополучным регионом России ЯНАО

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Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг российских регионов по «социальному благополучию», в котором учитывалось соотношение средней зарплаты к стоимости потребительской корзины, говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества за первый квартал 2022 г. В предыдущем квартале ЯНАО занимал второе место, а на первом была Магаданская область.

Топ-5 регионов России по социальному благополучию:

  1. Ямало-Ненецкий автономный округ (средняя зарплата составляет 119 510 руб., потребительская корзина — 23 705,7 руб.);

  2. Москва (114 701 руб., 27 744,3 руб.);

  3. Магаданская области (109 110 руб., 26 850,3 руб.);

  4. Чукотский автономный округ (128 625 руб., 32 027,4 руб.);

  5. Сахалинская область (93 445 руб., 23 522,9 руб.). 

«Средний индекс социального благополучия по всем регионам (средняя зарплата к средней стоимости жизни) по сравнению с началом года снизился с 2,68 до 2,47 (на 8%), а по сравнению с первым кварталом прошлого года – на 4% (с 2,57 до 2,47). Однако это, тем не менее, существенно ниже темпов инфляции за последние полгода, вызванной в том числе внешнеэкономическими факторами», — отметили исследователи. 

Замыкает топ-35 Астраханская область: в ней средняя зарплата составляет 40 764 руб., а потребительская корзина обходится жителям в 18 185,9 руб.) Всего в топе представлен 41 регион России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных