Боррель: страны могут свободно покупать продовольствие и удобрения из России
Все страны, заинтересованные в покупке российского продовольствия и удобрений, могут сделать это совершенно свободно, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу руководителей МИД стран ЕС в Люксембурге.
«Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия. Все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно», – отметил Боррель (цитата по ТАСС).
Представители международных организаций неоднократно говорили об опасности продовольственного кризиса в связи с боевыми действиями на Украине. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что на долю Украины и РФ приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятая часть кукурузы и более половины подсолнечного масла.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что нынешняя ситуация с продовольственной безопасностью в мире, поставками зерна и удобрений – результат ошибок западных стран. По его словам, «абсолютно неправильно» говорить, что это может быть «ответом» России. «Это никакой не ответ России, это результаты ошибок, которые делали западные страны. Что произошло с продовольствием? Цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет», — подчеркнул Песков.
3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент России Владимир Путин отметил, что попытки западных стран обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе – это попытки «переложить с больной головы на здоровую». Он добавил, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться до начала спецоперации – с февраля 2020 г.