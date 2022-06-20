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Боррель: страны могут свободно покупать продовольствие и удобрения из России

Ведомости

Все страны, заинтересованные в покупке российского продовольствия и удобрений, могут сделать это совершенно свободно, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу руководителей МИД стран ЕС в Люксембурге.

«Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия. Все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно», – отметил Боррель (цитата по ТАСС).

Представители международных организаций неоднократно говорили об опасности продовольственного кризиса в связи с боевыми действиями на Украине. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что на долю Украины и РФ приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятая часть кукурузы и более половины подсолнечного масла.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что нынешняя ситуация с продовольственной безопасностью в мире, поставками зерна и удобрений – результат ошибок западных стран. По его словам, «абсолютно неправильно» говорить, что это может быть «ответом» России. «Это никакой не ответ России, это результаты ошибок, которые делали западные страны. Что произошло с продовольствием? Цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет», — подчеркнул Песков.

3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент России Владимир Путин отметил, что попытки западных стран обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе – это попытки «переложить с больной головы на здоровую». Он добавил, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться до начала спецоперации – с февраля 2020 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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