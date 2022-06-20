Почти каждая четвертая европейская компания планирует покинуть рынок Китая

Как отмечается, иностранные предприятия, ведущие свою деятельность в Китае, испытывают значительные трудности в связи с антиковидными ограничениями: многие компании столкнулись с падением прибыли на 16,2% с января по апрель. При этом заработок частных китайских фирм почти не упал за этот период, а государственные предприятия, напротив, зафиксировали рост прибыли на 13,9%.