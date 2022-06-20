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Экономика

Почти каждая четвертая европейская компания планирует покинуть рынок Китая

Ведомости

23% европейских компаний, находящихся в Китае, рассматривают возможность вывода своих инвестиций из страны на фоне непрекращающихся вспышек COVID-19 и карантина. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на доклад Торговой палаты Европейского союза в КНР, которая провела опрос среди 372 европейских фирм в конце апреля.

По данным Торговой палаты, число европейских компаний, планирующих вывод своего капитала из КНР, достигло самого высокого значения за последние десять лет. Кроме того, в февральском опросе с участием 620 компаний количество фирм, оценивающих возможный уход из китайского рынка, было ниже в два раза.

16% компаний, намеренных покинуть Китай, заявили, что могут выбрать в качестве места переезда Юго-Восточную Азию, в то время как 18% рассматривают другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Около 19% хотят переместиться в Европу, 12% – в Северную Америку, 11% – в Южную Азию.

Кроме того, исходя из данных опроса около 60% компаний-респондентов снизили прогнозы доходов на год из-за введения противоковидных мер. 78% европейских фирм считают, что деловая среда в Китае стала менее привлекательной в результате реализации национальной политики по борьбе с COVID-19.

Как отмечается, иностранные предприятия, ведущие свою деятельность в Китае, испытывают значительные трудности в связи с антиковидными ограничениями: многие компании столкнулись с падением прибыли на 16,2% с января по апрель. При этом заработок частных китайских фирм почти не упал за этот период, а государственные предприятия, напротив, зафиксировали рост прибыли на 13,9%.

Американские компании с дочерними предприятиями в Китае также сообщили о наличии проблем. Только 31% фирм, опрошенных Американской торговой палатой в Шанхае в июне этого года, могут работать в полном объеме. Большинство сообщили, что сотрудникам компаний трудно добираться на работу, пишет Bloomberg.

Китай постепенно начал ослаблять меры по борьбе с COVID-19. Все же восстановление экономики в стране имело неоднозначный характер. В мае, по данным агентства, промышленное производство показало неожиданный рост, в то время как потребительские расходы и сектор недвижимости продолжали сокращаться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных