Почти каждая четвертая европейская компания планирует покинуть рынок Китая
23% европейских компаний, находящихся в Китае, рассматривают возможность вывода своих инвестиций из страны на фоне непрекращающихся вспышек COVID-19 и карантина. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на доклад Торговой палаты Европейского союза в КНР, которая провела опрос среди 372 европейских фирм в конце апреля.
По данным Торговой палаты, число европейских компаний, планирующих вывод своего капитала из КНР, достигло самого высокого значения за последние десять лет. Кроме того, в февральском опросе с участием 620 компаний количество фирм, оценивающих возможный уход из китайского рынка, было ниже в два раза.
16% компаний, намеренных покинуть Китай, заявили, что могут выбрать в качестве места переезда Юго-Восточную Азию, в то время как 18% рассматривают другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Около 19% хотят переместиться в Европу, 12% – в Северную Америку, 11% – в Южную Азию.
Кроме того, исходя из данных опроса около 60% компаний-респондентов снизили прогнозы доходов на год из-за введения противоковидных мер. 78% европейских фирм считают, что деловая среда в Китае стала менее привлекательной в результате реализации национальной политики по борьбе с COVID-19.
Как отмечается, иностранные предприятия, ведущие свою деятельность в Китае, испытывают значительные трудности в связи с антиковидными ограничениями: многие компании столкнулись с падением прибыли на 16,2% с января по апрель. При этом заработок частных китайских фирм почти не упал за этот период, а государственные предприятия, напротив, зафиксировали рост прибыли на 13,9%.
Американские компании с дочерними предприятиями в Китае также сообщили о наличии проблем. Только 31% фирм, опрошенных Американской торговой палатой в Шанхае в июне этого года, могут работать в полном объеме. Большинство сообщили, что сотрудникам компаний трудно добираться на работу, пишет Bloomberg.
Китай постепенно начал ослаблять меры по борьбе с COVID-19. Все же восстановление экономики в стране имело неоднозначный характер. В мае, по данным агентства, промышленное производство показало неожиданный рост, в то время как потребительские расходы и сектор недвижимости продолжали сокращаться.