Названы регионы — лидеры по уровню доходов населения

Рейтинг составлялся на основе соотношения медианных среднедушевых доходов населения и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в том или ином регионе России за период с 1 апреля 2021 г. по 1 апреля 2022 г. Также дополнительно была учтена доля населения, живущая за чертой бедности, поскольку предполагалось, что данная категория людей имеет среднедушевые доходы ниже официального порога.