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Экономика

Названы регионы — лидеры по уровню доходов населения

Ведомости

Лидерами рейтинга по доходам населения в первой половине 2022 г. оказались Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва. Последние места заняли Тува и Ингушетия, говорится в исследовании «РИА Новости».

Рейтинг составлялся на основе соотношения медианных среднедушевых доходов населения и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в том или ином регионе России за период с 1 апреля 2021 г. по 1 апреля 2022 г. Также дополнительно была учтена доля населения, живущая за чертой бедности, поскольку предполагалось, что данная категория людей имеет среднедушевые доходы ниже официального порога.

Список возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ — субъект РФ возглавляет рейтинг уже второй год подряд. В первую десятку также вошли Чукотский автономный округ, Магаданская и Сахалинская области, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Московская и Мурманская области.

Если вышеназванные регионы имеют соотношение доходов и стоимости фиксированного набора больше 2, то показатели 18 субъектов РФ не превышают 1,3. В самых бедных регионах страны — Республике Тыве, Ингушетии и Алтае — соотношение доходов граждан и фиксированной стоимости набора составляет меньше единицы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных