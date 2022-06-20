Названы регионы — лидеры по уровню доходов населения
Лидерами рейтинга по доходам населения в первой половине 2022 г. оказались Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва. Последние места заняли Тува и Ингушетия, говорится в исследовании «РИА Новости».
Рейтинг составлялся на основе соотношения медианных среднедушевых доходов населения и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в том или ином регионе России за период с 1 апреля 2021 г. по 1 апреля 2022 г. Также дополнительно была учтена доля населения, живущая за чертой бедности, поскольку предполагалось, что данная категория людей имеет среднедушевые доходы ниже официального порога.
Список возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ — субъект РФ возглавляет рейтинг уже второй год подряд. В первую десятку также вошли Чукотский автономный округ, Магаданская и Сахалинская области, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Московская и Мурманская области.
Если вышеназванные регионы имеют соотношение доходов и стоимости фиксированного набора больше 2, то показатели 18 субъектов РФ не превышают 1,3. В самых бедных регионах страны — Республике Тыве, Ингушетии и Алтае — соотношение доходов граждан и фиксированной стоимости набора составляет меньше единицы.