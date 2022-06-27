Правительство расширило программу дальневосточной ипотеки
Действие программы дальневосточной ипотеки под 2% годовых будет распространяться на педагогов и медиков, проработавших по своим специальностям на Дальнем Востоке не менее пяти лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Мишустин уточнил, что возраст и семейное положение работников не будут учитываться при оформлении кредита. Также он отметил, что действие программы «Дальневосточная ипотека» распространено на вторичный рынок жилья в Чукотском автономном округе и Магаданской области. Сейчас льготной программой воспользовались свыше 40 000 чел.
Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в России в 2019 г. и продлится до 2025 г. Основной целью является улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и развитие местного строительного рынка. Раньше кредит могли получить только местные жители, потом действие льготной программы в рамках программы трудовой мобильности было расширено и на людей, которые переезжают работать на Дальний Восток.
Сейчас действие программы распространяется на все 11 субъектов ДФО, минимальная сумма займа составляет 6 млн руб. При этом взять кредит по программе можно только один раз: если человек ранее выступал созаемщиком или поручителем, он не сможет получить кредит по льготной программе.