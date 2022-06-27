Газета
Экономика

Правительство расширило программу дальневосточной ипотеки

Ведомости

Действие программы дальневосточной ипотеки под 2% годовых будет распространяться на педагогов и медиков, проработавших по своим специальностям на Дальнем Востоке не менее пяти лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. 

Мишустин уточнил, что возраст и семейное положение работников не будут учитываться при оформлении кредита. Также он отметил, что действие программы «Дальневосточная ипотека» распространено на вторичный рынок жилья в Чукотском автономном округе и Магаданской области. Сейчас льготной программой воспользовались свыше 40 000 чел.

Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в России в 2019 г. и продлится до 2025 г. Основной целью является улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и развитие местного строительного рынка. Раньше кредит могли получить только местные жители, потом действие льготной программы в рамках программы трудовой мобильности было расширено и на людей, которые переезжают работать на Дальний Восток.  

Сейчас действие программы распространяется на все 11 субъектов ДФО, минимальная сумма займа составляет 6 млн руб. При этом взять кредит по программе можно только один раз: если человек ранее выступал созаемщиком или поручителем, он не сможет получить кредит по льготной программе. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных